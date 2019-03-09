皮膚有紫斑瘀青 貧血族當心血癌前兆

2019-03-09

記者詹士弘／雲林報導

這種貧血並不單純！醫師提醒，貧血者若皮膚出現紫斑、瘀青或出血傾向等症狀，或是合併白血球低下，出現感染、發燒或免疫力降低等症狀，小心可能是骨髓分化不良症候群（俗稱血癌），若未及時治療，存活期可能只有2年。

貧血並非都是缺鐵或營養素

53歲的李姓患者因長期貧血到成大斗六分院求診，經食療，補充鐵質、葉酸或維他命B12等方式治療仍無法改善，需長期輸血，門診求治後發現有全血球低下情形，經骨髓檢驗，確認帶有高風險染色體型及過量芽細胞，屬高風險骨髓分化不良症，所幸經標靶藥物治療後漸有改善，成功脫離輸血人生。

成大斗六分院血液腫瘤科醫師顏志傑說，坊間對於改善貧血的觀念，不外乎補充鐵質、維他命B12或葉酸等營養素，但並非所有貧血都是因為缺鐵或營養素所造成，有可能是骨髓分化不良或是轉移性癌症、血液病變、藥（毒）物、感染、骨髓再生不良或分化異常等。

骨髓分化不良症 易轉為血癌

顏志傑指出，骨髓分化不良症候群源於造血細胞功能異常，導致血球分化成熟不良，臨床上經常會合併有惡性芽細胞，在90年代以前並無有效藥物治療，極易轉變為俗稱血癌的急性骨髓性白血病，被稱為「前白血病」，平均存活期約為2年，致死率高。

根據統計，台灣每年約有500例新診斷的骨髓分化不良症候患者，多好發於70歲以上老人，但50到60歲的中年人也有增加趨勢。

顏志傑說，骨髓分化不良症現今已不再是絕症，除輸血外，尚有許多新療法可以選擇，如化學治療、血球生長素療法、免疫抑制療法，或是去甲基化藥物、骨髓移植等治療方式，若能早期診斷、早期治療，骨髓分化不良不再是絕症。

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