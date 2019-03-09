未成年玩手遊買點數 「天堂Ｍ」不給退

2019-03-09

〔記者鄭瑋奇、張慧雯／綜合報導〕玩手機遊戲人口越來越多，消基會日前調查八款知名手遊設計是否符合相關法規，消基會義務律師團律師許家華表示，根據今年一月八日實施的「網路連線遊戲服務定型化契約應記載及不得記載事項」，無行為能力、限制行為能力人，沒有得到法定代理人同意付款購買點數，法定代理人可備妥證明文件要求退還未使用的遊戲費用，但「天堂Ｍ」違反相關規定，主管機關可依法要求限期改善，未改可開罰三萬至三十萬元罰鍰。

消基會︰違規 應改善

現行手遊多採免費遊玩，但要獲特定道具，需課金（花台幣）購買或透過扭蛋抽獎，但也造成許多消費爭議，像是未成年小孩趁父母不在，用父母手機課金玩遊戲、遊戲轉蛋機率不透明等，消基會在近三年共受理一百三十八件申訴案。

消基會今年隨機挑選八款知名遊戲，包含黑色沙漠Ｍ、龍之谷Ｍ、天堂Ｍ、石器時代Ｍ、ＲＯ仙境傳說、風之國度、seal希望：新世界、烏托邦：起源等，依據新版法規規定進行檢視。

調查發現僅黑色沙漠Ｍ、石器時代Ｍ、風之國度對消費者最友善，在課金抽獎商品中，有公布中獎機率。天堂Ｍ不僅未遵守定型化契約規定，更直接在遊戲內載明，只要按下購買鍵，就代表已取得法定代理人允許或符合法律行為要件，已違反法規。

代理商：依規定退費

遊戲橘子表示，轉蛋機率去年四月四日就已公布，至於未成年人未經允許付款購買遊戲點數的相關規定，退費部分的實際處理方式均依使用者契約規定辦理，購買頁面說明將於三月改版時會更新。

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