農業國家隊3天拿23.8億元訂單／陳吉仲：中央地方共同合作 不比較

2019-03-09

〔記者簡惠茹、蘇芳禾、吳佳穎／綜合報導〕農委會今年首度籌組「台灣農產館」，以國家隊方式，參加日本最大東京國際食品展，三天拿回台幣二十三．八億元的農漁產品訂單。外界指農委會是否跟高雄市長韓國瑜較勁？農委會主委陳吉仲說，中央地方應共同合作不是比較，目標是農產品賣出去，農民收入增加。

高雄將推自經區 陳︰傷害農業

高雄市長韓國瑜六日在工商協進會演講時表示，高雄將重推自由經濟示範區。農委會主委陳吉仲昨在立法院答詢時，以馬英九執政時的自由經濟示範區為例指出，這對農業部門是傷害，因為食品業者都不會用國內農產品做為原料，業者反而會因成本考量，不會採用高雄或在地的農產品。

陳吉仲說，從農業部門角度來看，農產品外銷到日本，其實和自由經濟示範區無關，反而是要與日本或這些主要出口國家，儘快簽訂自由貿易協定，台灣的香蕉等產品才能免掉十八％關稅。

國發會主委陳美伶也說，目前高雄已經是「自由貿易港區」，享有免關稅、物流方便等優惠措施，且近一年來，國發會持續推動法規鬆綁，推出包含攬才專法、新經濟移民法草案等措施，都是為了讓全台更符合「自貿區」條件。

國發會︰已是自由貿易港區 享優惠

陳美伶表示，二○○三年政府推動「自由貿易港區」，現已有六港一空，基隆、蘇澳、台北、台中、高雄、安平六港及桃園航空城，並加入屏東農業生技園區，這些區域享有免關稅、物流方便等優惠措施，「如果韓國瑜要的是這些，那高雄港目前已經享有相關優惠。」

對於外界認為拚外銷訂單是否有跟韓國瑜較勁的意味？陳吉仲說，只要農產品賣出去，農委會都樂觀其成，恨不得每個縣市首長都努力幫忙賣農產品，例如這次簽了三年九千公噸的香蕉，主要產區就在高雄旗山和屏東。

蔡英文總統在臉書和Line群組都稱讚陳吉仲為農民做好了三件事，打造農業行銷國家隊，擴展新興市場；尋求穩定長約，確保收益穩定；一天跟日本簽訂五億元訂單，賣出一萬噸香蕉。

陳吉仲說，今年台灣農產品整體出口目標成長十％，日本預計要出口三百億，因為日本通路商要求穩定供貨，成立農產外銷平台，就是要協助行銷、供貨穩定，協助業者符合日本農產檢驗。

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