發現晚難開刀 胰臟癌被稱「癌王」

2019-03-09

各種癌症中最棘手、易復發 5年存活率不到1成

〔記者吳亮儀／台北報導〕中研院最新研究指出，糖代謝異常是罹患胰腺癌的關鍵原因；台灣消化系醫學會理事長林肇堂指出，胰臟癌裡最常見的是胰臟腺癌，超過八成五以上，因此胰臟癌一詞通常也代表胰腺癌，絕大多數胰臟癌被發現時都已是晚期、很難開刀，即使開刀治療後也容易復發，五年存活率不到一成，是各種癌症中最棘手、存活率最低的，因此被稱做「癌王」。

胰臟很難檢測 且初期沒症狀

林肇堂是國內消化系醫學權威，數十年來診治過許多胰臟癌病患，他指出，胰臟很難檢測且罹癌初期沒有症狀，等到有症狀時，多已是第三、四期，患者會出現上腹和背部極度疼痛，甚至無法平躺睡覺，需彎腰駝背才能稍微舒服一點。

患者上腹和背部會極度疼痛

根據二○一六年癌症登記報告中，胰臟癌發生數共二二○二人，佔全部癌症個案數約二％，但當年胰臟癌就奪走一九九六人性命，佔所有癌症死亡人數約四％，足見胰臟癌致死率之高。

林肇堂說，若癌症腫瘤長在胰臟頭部，因為會阻塞到膽管導致黃疸，易發現症狀或許還能開刀切除，但長在胰臟身體部位就難發現，因此若出現劇烈疼痛那就已經是晚期了。

風險因子 有家族史、吸菸等

林肇堂說，目前較可被證實的風險因子包括有胰臟癌家族史、吸菸等，「但家族史因素影響僅一點點，反倒像吸菸這種是各種癌症的高風險因子，能避免就避免」。

胰臟癌最常見的症狀和徵象包括黃疸、腹痛或背痛、不明原因的體重減輕、淺色糞便、茶色尿和食慾不振等。一般醫院會建議若有家族病史者，可在四十五歲後至醫院腸胃肝膽科接受腹部超音波、電腦斷層掃描、核磁共振等檢查。

短期內確診糖尿病 要注意

林肇堂說，過往醫界認為糖尿病和胰臟癌脫不了關係，但糖尿病患極多、胰臟癌卻很少，因此很多人研究兩者間的因果和機轉關係，也提醒，若沒有糖尿病家族史、歷來血糖也都正常，卻在短時間內確診糖尿病，就有可能是胰臟癌造成。

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