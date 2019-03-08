水情拉警報 5月前拚不分區供水

2019-03-08

大雨不夠水庫解渴

〔記者楊綿傑、李欣芳、蕭玗欣／綜合報導〕台灣水情拉警報，全台自去年十一月迄今降雨不如預期，桃園以南水庫降雨量僅有歷年平均值二至六成，部分地區水情拉警報。水利署昨天表示，三月春耕供灌無虞，同時設定五月前不進入分區供水的目標，呼籲民眾節約用水。

今晨最冷 濕冷到週日

冷喔！中央氣象局昨也預告，強烈大陸冷氣團來襲，今天清晨是冷空氣最強的時候，全台最低溫僅剩十度，明起雖冷空氣減弱，不過受鋒面影響，全台將濕冷到週日，回溫幅度並不大。

行政院長蘇貞昌表示，農耕地區如果進行水量管制，已翻土的農地恐又乾裂，請水利署調度時特別注意，協助春耕的農地儘量春耕，同時不影響民生用水、工業用水。

3月春耕供灌 沒問題

根據水利署資料，過去每年平均三至四個颱風侵台，但去年僅八月時兩個颱風接近台灣，桃園以南從去年冬季至今年春季降雨皆低於歷史平均值，透過及早管控等作為，這段時間共計節水四億五千萬噸。以石門、寶山、寶二水庫為例，節水六千萬噸，使水庫蓄水率提升至六成七。

週日晚還有降雪機會

昨凌晨兩點十分玉山飄起白雪，降到三點五十分止，雪深一公分。氣象局預告，下週一清晨以前各地水氣仍多，在低溫配合下，三千五百公尺以上高山有降雪機會，至於三千公尺高山今晚明晨、週日晚間到下週一清晨降雪機會最大，想追雪的民眾可把握時間上山。

氣象局預報員李孟軒表示，這波冷空氣預估影響到今天，清晨低溫下探十一、十二度，苗栗以北沿海空曠地區可能只有十度，中部地區約十三度，南部地區也只有十五到十七度；各地受華南雲雨區東移影響，有較大雨勢發生機率。

李孟軒表示，受鋒面影響，全台各地降雨將持續到下週日。週日另一波大陸冷氣團報到，屬乾冷空氣，因此下週一全台各地轉為乾冷天氣，下週二清晨受冷空氣及輻射冷卻影響，北台灣最低溫下探十三度、空曠地區約十二度，中部十五度、南部十七度。

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