中國稱控制豬瘟 防疫專家籲勿輕信

2019-03-08

〔記者簡惠茹／台北報導〕農委會昨天舉行非洲豬瘟國際研討會，但中國對於台灣邀請已讀不回，農委會指出，只有四名中國研究人員以個人名義報名參與；對於區域防疫合作，流行病學世界權威學者德克．菲佛（Dirk Pfeiffer）認為，我們都在同一艘船上。

農委會家畜衛生試驗所昨天在台大集思會議中心舉行「二○一九非洲豬瘟預防與控制國際研討會」，議程分為「防疫與管控」、「檢疫與邊境管制」及「實驗室診斷」三個主題，共有英國、俄羅斯、越南、日本、韓國、泰國等國專家出席報告。

中國不但是亞洲第一個出現非洲豬瘟病例國家，也是目前疫情最嚴重的地方，但昨天台灣周邊國家齊聚分享防疫經驗，仍欠缺中國參與。昨天家畜所再度從旅客棄置的中國豬肉品驗出病毒，累計已達三十例，驗出率持續攀升。

周邊國家與會 中國仍已讀不回

農委會副主委黃金城表示，我們有邀請中國與會也安排演講，但中國沒有回應，只有剛好來台的黴漿菌學會四名研究人員，以個人名義報名參與。

英國倫敦皇家獸醫學院、香港城市大學獸醫及生命科學院教授菲佛，常協助世界動物衛生組織（OIE）、聯合國糧食及農業組織（FAO）等國際組織，進行動物疾病流行病學分析和研究，他昨天在研討會中針對非洲豬瘟流行病學和防控措施演講。

「審慎看待任何資訊 小心評估」

對於中國自稱疫情已經控制，菲佛會前接受訪問時說，如果真的是這樣非常好，但是他覺得還是要謹慎一點，他很了解這個病毒，評估要很小心，「不是不可能掌控好，而是要更審慎對待任何資訊，不能聽到相關控制住的資訊就放鬆。」他也表示，越南發生疫情也在預期中，接下來要密切觀察。

菲佛強調，不同國家有不同的財務狀況、資源，區域要一起合作，疾病才不會因為國界或邊界而擴散，我們都在同一艘船上，資訊共享非常重要。

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