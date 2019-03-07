觀光財大出超 立委肯定國旅補助有必要

2019-03-07

〔記者蕭玗欣／台北報導〕外界質疑政府自去年起接連推出多項旅遊補助方案是政策買票，立委陳歐珀昨指出，從去年數據來看，國人旅遊人數出超五五七萬人、觀光外匯出超一七二八億元，來台人數增加，但觀光財卻越來越少，顯示台灣觀光大出血，合理補助提升國旅有其必要性和正當性。

立法院交通委員會昨安排觀光局進行暖冬旅遊觀光專題報告，多位立委關心多項補助執行成效。

立委陳歐珀表示，觀光局宣布春遊方案後，有人說觀光應該是賺錢，政府卻花錢找人來玩，本末倒置，還有人說是政策買票，且國旅市場有限，但春遊會讓各縣市陷入競爭，但是他個人認為，補助方案有其必要性。

陳歐珀直指，近年國內旅遊支出上漲近一倍，住宿費高漲，但品質沒有提高。統計顯示，國人出國旅遊人次快速攀升，來台人數卻緩步爬升；去年台灣旅遊人數出超五五七萬人，觀光外匯出超一七二八億元，凸顯國旅的重要性，旅遊補助方案有其正當性和必要性。

但立委鄭寶清和葉宜津都表示，連續不斷的補助，恐易造成市場疲乏，補助只是短期刺激，如何為市場做長遠規劃才是重點。

立委林俊憲也擔心，觀光局一年到頭都在補助，像是「補助局」，民眾出遊全都靠補助，會不會最後旅遊市場就像百貨公司一樣，沒有週年慶就沒人來買？

交長：春遊補助 整合行銷

交通部長林佳龍則表示，未來春遊方案在執行上有三大方向：標本兼治、淡季不淡和整合行銷；春遊除了補助，也會鼓勵地方做出特色體驗，重要的是地方推出的觀光體驗，讓民眾願意花錢帶來更大消費，中央則需要精準地點火，在淡季時進場，旺季時幫助其他淡季的景點帶來人潮。

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