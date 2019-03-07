工會控華航違反禁搭便車條款 敗訴

2019-03-07

〔記者溫于德、陳宜加、蕭玗欣／台北報導〕桃園市空服員職業工會三年前發動罷工，其中雙方爭執最久的「外站津貼」，華航同意每小時逐步調升至五美元。華航事後提高非會員外站津貼，工會認為華航未依團體協約法規定、執行「禁搭便車條款」，同步調高每位會員兩美元津貼至七美元，由十八位空服員出面求償台幣一五九萬餘元。台北地院認為，勞資協商禁搭便車條款時，有非工會會員參與，已違反團體協約法規定，認定無效，判原告敗訴。

工會回應聲明指出，禁搭便車條款的重要性在於消弭勞工投機心態，讓工會得以對抗資方分化，連法律也不為勞工發聲，將繼續上訴，也隨時備戰。

華航則強調，工會團結不能剝奪員工平等權，因名義上雖為保障工會團結權，實務上卻會造成員工同工不同酬，一年差距十五至廿萬元，尊重法院兼顧所有員工。

非會員參與協商 違反團協規定

工會與華航在二○一六年六月底達成七項協議，雙方爭執最久的就屬外站津貼。外站津貼協議提到，非工會會員不得享有提高外站津貼，若華航提高非會員的津貼，應再補足會員的津貼差額，意即會員的津貼金額，一定要比非會員高，又稱「禁搭便車條款」。工會指控，華航提高非會員外站津貼的同時，拒依團體協約法提高會員津貼。

法官審理認為，團體協約法要件為「工會推派之團體協商代表除經他方書面同意外，須以工會會員為限」，但該工會與華航談判時，實際參與人員包括不屬於工會的林佳瑋、勞團老將毛振飛、律師吳俊達等人，且非原告所稱「僅是在場協助之專業人員」，而是談判小組成員。該「禁搭便車條款」違反團體協約相關規定，認定協議無效，判原告敗訴。

此外，華航機師大年初四發動長達一週的罷工活動，國民黨立委曾銘宗昨在立法院質問交通部長林佳龍，華航高層下台負責應有時間表；林佳龍不願當場承諾，指交部正在釐清責任，且若每次罷工都要有人下台負責，恐只會鼓舞罷工事件更常發生。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/