育達菲國學生淪「黑工」 代辦公司坦承超時打工

2019-03-06

〔記者林曉雲、呂伊萱／綜合報導〕立委日前踢爆育達科大菲籍研究生校外打工卻淪為超時工作的奴工，被指為「仲介」的中華飛世文化教育發展協會昨召開記者會，協會理事長吳孟玲坦承，這些學生有非法超時打工，但她反指新南向政策有問題，沒有照顧境外生的生活所需，學生不得不犯法。教育部技職司長楊玉惠則嚴斥，境外生有每週廿小時工讀上限，因學生來台目的是就學，非法打工是知法犯法，怎能為卸責而回頭指責台灣政府。

飛世辯幫助學生賺生活費 教育部斥知法犯法

楊玉惠表示，世界各國對於留學生在該國工讀均有時數限制，因留學目的是讀書而非工作，目前全案已送檢調查辦，會設法杜絕境外生非法打工。

菲律賓駐台代表巴納佑昨表示已派員協助，目前最緊迫的是使這些學生獲得援助，將與教育部合作處理此案，「希望這是單一事件」。巴納佑說，感謝當地教育部門協助保障受害者權益，「目前首要任務是使受害學生依照台灣法律得到相關援助」。

吳孟玲本身是執業律師，她表示，因律師工作而認識很多菲配和菲工，他們的孩子想來台灣唸書，也想要和家人團聚，她在二○一七年成立飛世協會，推動媒合來台就學及實習計畫，代辦菲國學生來台讀研究所，找到育達科大願為這些菲國學生開研究所專班，成為全台第一個外籍專班的碩士班，兩期共招五十二人，目前尚有廿八人。

吳孟玲不否認學生有超時工作，但她說，這是因台灣消費水平比菲律賓高很多，飛世想幫助學生解決經濟問題，絕無「不工作就退學」的事。在菲國招生時均有明確告知學費，代辦費用是美金八百元含機票，在第二批學生的勞動合約中加入五十萬元違約金，主因有罰鍰才會有規範。

針對每月收取兩千元，吳孟玲表示，兩千元是做為懇親費用、照顧孩子費用和職能轉化費用等。昨有近十名在育達就讀的菲國研究生也出席記者會，他們表示，不是被騙來工作，知道兩千元是服務費，超時工作是因錢不夠。

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