台大擴大希望計畫 明年招收90名弱勢生

2019-03-06

〔記者吳柏軒／台北報導〕大學學測成績出爐，各大學陸續展開招生作業；為幫助更多經濟或社會弱勢者入學，台灣大學昨宣布，今年擴大「希望計畫」。其中，「希望入學」增至四十名，並擬在明年個人申請入學管道中，增「台大希望組」四十個名額。加上今年招生已開放科系設定個人申請的「弱勢生優先錄取」，名額有十個，總計一年可招收九十名弱勢生，盼達「擴大希望、爭取菁英」的目的。

希望入學名額增至40個

台大教務長丁詩同說明，「希望入學」鎖定中、低收入戶，或特殊境遇家庭、新住民子女等，採獨立招生，由高中各校推薦真正弱勢及有潛力者，實施至今已有九十五名希望生就讀。明年推薦名額將由卅五名增至四十名。

此外，丁詩同說，由於仍有經濟及社會弱勢的優秀學生苦無機會進台大，今年招生已開放科系設定個人申請的「弱勢生優先錄取」，亦即弱勢生透過管道進入第二階段甄試，雖未達科系錄取標準，但該系教授可視情況優先錄取該生，該案名額共有十個。

明年增設希望組 招收40人

丁詩同還說，明年更打算在申請管道中，直接新增「希望組」招收四十名學生，不需透過學校推薦，由學生自由申請。

至於希望生入學恐有學習障礙，丁詩同強調，招收希望生後，會提供生活、教學輔導，比如補助餐券，找師生組成輔導小家庭。且不只希望生，其他弱勢學生也都能申請相關輔導，估算至少三五○名弱勢生獲補助。

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