去年12.4億人次搭公車、客運 24年新高

2019-03-04

〔記者鄭瑋奇、陳宜加／台北報導〕交通部最新統計出爐，去年全台公車、客運總搭乘人次達十二．四二億，創下近二十四年以來新高紀錄，較前年十二．三五億人次增○．五七％；前交通部長賀陳旦去年透過補助，力推搭公共運輸轉乘地方公車、客運也有成效，全年有享轉乘優惠人次逾三千萬，是前年三二○萬人次的近十倍。

交通部公路總局表示，今年除連續假期固定會推轉乘優惠外，全年針對東部宜蘭、花蓮、台東地區，有常態性實施轉乘補助；其他縣市如何推廣，連假後將討論。

統聯客運今起漲5到40元

而為反映員工調漲薪水、加班費增加等相關成本增加，部分國道客運業者今天起陸續調整票價，統聯客運今率先調漲票價五至四十元；國光客運、首都客運將分別於七日、十日調整票價。

統聯客運今起台北—台中從二九○元漲至三百元、台北—高雄漲至五九○元。但因近期油價回跌，漲價超過廿元的路線，卅一日前提供最多廿元的限期回饋優惠。

國光7日、首都10日起調漲

國光客運七日起調漲五至四十元，漲幅約三％，台北—高雄五八○元漲至五九○元、台北—台中漲至三百元、台北—台南調至四八○元。首都客運十日起調漲三至四元，台北—宜蘭、羅東票價從一二八元調漲為一三一元，台北—礁溪從九十二元調漲為九十六元。

交通部則統計指出，去年客運、公車開出逾三千八百九十五萬班次，總搭乘人次創一九九五年以來新高紀錄，總營收達三二五．六億，每位旅客平均搭乘距離為十三．八公里。

去年享轉乘優惠人次逾三千萬

去年交通部力推搭乘台鐵、高鐵、國道客運、地方幹線公車後，轉乘一般公車、客運，可享一段票、基本里程免費或半價優惠，全年補助約五千萬元，也促成轉成人次大幅提升。根據統計，去年有享轉乘優惠人次，雙北就有約兩千七百萬，桃園市（桃園機場捷運轉桃園市區公車）兩萬五千人次、台中市（台鐵轉公車）八十五萬人次、台南市（台鐵、公車轉公車）四十八萬、高雄市（公車轉公車）二十三萬人次。

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