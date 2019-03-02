忽略產兆 足月胎死腹中 孕婦變傷心母親

2019-03-02

文／曾翌捷

定居美國的莎拉（化名）是一位崇尚居家生產的孕媽咪，雖然固定接受助產士產檢，但她仍希望能透過居家生產社團前輩們的協助，完成自行在家生產的夢想。隨著懷孕週數來到了42週，憂心的助產士建議她趕緊到醫院進行引產，以免寶寶因為胎盤功能老化而發生意外。但在許多社團前輩的鼓勵下，莎拉決定忽略助產士的建議，繼續等待產兆。

美婦追求居家生產 過期妊娠反出事

一直到了妊娠44週又6天，期待已久的自發性破水終於發生，但隨之而來的陣痛也讓她痛不欲生，線上諮詢的社團媽咪不停地鼓勵她繼續堅持下去，她也咬緊牙根期待順產。然而，在破水10小時後，一陣濃厚深色的陰道分泌物大量流出，夫妻兩人才驚覺大事不妙，急忙就醫，但是到院時，胎兒卻已經沒有心跳，回天乏術，而原本在網路上搖旗吶喊的社團前輩們也杳無音信。

這一篇在全美各大社群媒體廣為流傳的傷心母親自白，引發了諸多回響。而類似的案例在台灣也時有所聞。有一些孕媽咪擔心醫療行為的介入會揠苗助長，或是來自民間信仰與家中長輩的建議，希望胎兒在肚子裡盡可能待得越久越好，拒絕接受醫師基於母胎安全所提出的引產提議，最終不幸釀成悲劇。

外國研究 妊娠39週引產能減少剖腹

據統計，除了懷孕早期因為胎兒先天異常所導致的胎死腹中以外，懷孕滿35週以後的胎死腹中是另一個好發高峰。發生機率從37週的1/2000大幅上升到42週的1/500，而在高齡產婦的族群中，這樣的情況尤其明顯。

令人沮喪的是，足月期間發生的胎死腹中經常是原因不明的，因此也讓醫師與孕婦防不勝防。根據新英格蘭醫學期刊的研究，針對低風險的族群，經醫師研判母胎情況後，於妊娠39週引產不僅能減少剖腹生產的機率，也能減少妊娠高血壓疾患的發生與新生兒接受呼吸照護的需求。

為了讓懷胎10月的旅程劃下完美句點，如何掌握生產的最佳時機將是醫師與產婦需要共同面對的重要課題。

（作者為高雄馨蕙馨醫院婦產科醫師）

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