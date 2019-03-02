鬆綁管制山域 玉管處找山友踏勘

2019-03-02

「G哥」效應！ 「新康橫斷」率先開放 供申請入山

〔記者劉濱銓／南投報導〕比基尼登山客「G哥」吳季芸攀登玉山馬博橫斷不幸香消玉殞，引發登山界廣大討論，有知名登山客「雪羊」，在臉書公開批評玉山國家公園管理處山域管理太過消極，行政院政務委員張景森也關切登山議題，玉管處日前已啟動管制山域踏勘，率先鬆綁「新康橫斷」，供山友線上申請，日後也會陸續檢討，開放管制山域。

由於登山法規牽涉多個部會權責，體育署表示下半年將在登山研討會納入意見討論。體育署王力恆科長指出，下半年將舉辦登山研討會，將「登山管制解禁」與「山林教育」納入改善重點。

玉管處表示，南二段台東向陽至花蓮南安，中途有新康橫斷；玉山主峰下切至八通關的山徑，因荖濃斷崖路況不佳；八通關日治越道，中段則有土葛大 崩壁，相關山徑都有不同程度的「斷點」，以致未對外開放，惟近年仍有山友在走，幾經討論後，率先開放新康橫斷線上申請，民眾只要在入園網站點選「其他路線」，就能申請入山。

踏查資訊 降低爬黑山與山難風險

玉管處近期就與專案申請入山的山友聯手，知名登山客「雪羊」踏查封閉十年的八通關日治越道，「雪羊」說，八通關幾乎全線路基都無虞，僅有幾處路段須橫渡或小心低繞，但並非難到不能走，盼玉山山域管理持續走向開放，讓人民可安全親近山林，降低爬黑山與山難風險。

「雪羊」表示，整個八通關日治越道，僅土葛大崩壁低繞較有風險，須下切二百五十公尺、上攻一百五十公尺，確實較耗時，且有一處腳踩點狹小的路段，通行風險較高，還需玉管處補強，其餘對於有經驗的山友，都不成問題。

他說，過去山友與山域管理單位關係較緊繃，但開放山域不僅可讓管理部門掌握入山人數，在緊急時透過鄰近登山隊提供協助，降低山難危險，也能防止山友因擔憂爬黑山，出事卻不敢或延誤通報的風險。

玉管處強調，以往管制的登山路線，因無法在網站申請，以致外界認為「沒得申請」，會有「山域戒嚴」的誤解，但其實可透過書面專案申請，現已啟動踏勘，把山域路況、沿途指標，以及風險路段做資料彙整。山友專案申請進入管制山域，事後都需提供踏勘資訊，以利掌握山域現況，也能得知山友的登山建議，盼持續透過互動與回饋，達到雙贏目標。

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