小孩發燒耳朵痛 小心中耳炎損聽力

2019-02-25

文／王拔群

根據台灣本土的研究資料顯示，12歲兒童的急性中耳炎年發生率為6.45%。小孩在成長過程中，或多或少會發生上呼吸道感染，這時中耳炎很容易同時罹病，當小孩發燒與耳朵痛時，就必須考慮到是中耳炎的問題。中耳炎在恢復期當中有時會留下中耳積液殘存的併發症，這時必須靠耳鼻喉科醫師詳細與認真的追蹤，確定積水已消退，且未影響聽力。

根據筆者的團隊研究台灣健保資料庫發現，80%罹患中耳炎的兒童因中耳積液在接受手術導管引流前，都會先接受聽力檢查，最常見的聽力檢查為鼓室圖（執行率84%），可以很明顯地看到中耳是否有積水的情形，全套完整的聽力檢查因為小孩年紀比較小的關係，執行率只有36%，74%則都會做一般的聽力檢查，但是執行導管引流手術之後，只有36%病人會追蹤聽力進步情形，因此手術後的聽力恢復狀況比較不容易被家長與醫師掌握。

由於兒童急性中耳炎的復發率非常高，發生在男生的機率又比女生高30%， 3成的病人在一年內會復發3次以上，因此兒童急性中耳炎對聽力造成的影響不容小覷，不管是在追蹤的過程中，或者是在手術前後，都一定要請醫師評估病人的聽力狀況，以確定中耳炎不會影響到兒童的聽力。

此篇有關於全國兒童中耳炎聽力照護的研究文章，2018年11月刊登於著名的國際醫療品質學會雜誌。

（作者為國泰綜合醫院耳鼻喉科主任級主治醫師）

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