驗車標準更務實 政院擬鬆綁老車年限

2019-02-23

〔記者陳昀、楊綿傑／綜合報導〕立法院去年三讀通過「空氣污染防制法修正案」，加嚴汽、柴油車檢驗標準，對十年以上老車衝擊大，也引來貨車司機反彈；行政院長蘇貞昌昨在立院答詢表示，過去做法確實難以實踐又顧人怨，政院研議鬆綁年限，並透過補貼等方式鼓勵老車換新車，但防制空污目標不變。

民進黨立委許智傑質詢針對老車淘汰提出建議，希望不設車輛淘汰年限，並補助、增加福利以鼓勵換車，畢竟很多貨車司機抱怨連連，盼蘇揆提出具體解決方向。

蘇揆：防制空污 鼓勵老車換新車

蘇揆回應時坦言，過去做法確實太急，難執行又顧人怨，政院研議鬆綁淘汰年限，透過優惠貸款，或降低關稅、貨物稅及協助改良舊車等方式，鼓勵老車換新車，並優先補助未靠行的獨立車主，做到「標準不降低、幫忙多很多、淘汰沒年限」。

環保署新的政策構想包括︰汰「髒」車輛範圍從一、二期老舊柴油貨車，擴展至一、二、三期客貨車；車主將車輛汰舊換新或換為污染程度較輕中古車者，皆可獲貨物稅、關稅、利息補助；透過調修、保養降低污染，擬補助檢測；驗車標準朝更務實方向擬定；研議不設定淘汰年限。環保署副署長沈志修表示，環保署一直與老舊貨車業者有所溝通，希望取得共識。

但全國老車自救會召集人顏坤泉強調，司機們賺辛苦錢，再揹車貸情何以堪，若政府無法解決老舊貨車司機換車的車貸壓力，就回到原點，當期車當期驗，讓老車隨著時間自然淘汰。

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