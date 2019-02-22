未修刑法 同婚外遇無法可罰

2019-02-22

法務部︰法案上路會修正

〔記者吳政峰／台北報導〕行政院會廿一日通過同婚專法「司法院釋字第七四八號解釋施行法草案」，條文多準用民法，權益看似比照異性婚姻，但在通姦重婚、姻親、訂婚等三項議題仍有不小差異，草案屆時送到立法院，恐將面臨挑戰。

重婚等3議題 差異不小

首先，行政院發言人Kolas Yotaka雖稱「通姦與重婚罪一樣存在」，但實際上該草案僅建立同性的民事婚姻關係，未延長到刑事處罰。換言之，同婚者不論劈腿同性或異性對象，均難以構成刑法上的通姦或重婚罪。

法務部指出，草案對同婚外遇無法可罰，因為這對通姦罪來說是新議題，等到法案上路就會檢討相關法令，配合修正；至於重婚議題，法務部解釋，草案規定若同婚者重婚，第二次的婚姻仍會被撤銷，不過刑事責任就跟通姦罪一樣，得待法案上路後才會通盤修正。

曾任檢察官的律師翁偉倫解釋，實務上通姦罪的構成要件，是有配偶之人與「異性」發生合意性交，基於「罪刑法定」主義，若要對同婚通姦科以刑責，應在草案中增列刑罰或修改刑法通姦罪；重婚亦然。

其次，釋字第七四八號僅要求相關機關依照解釋意旨修正「婚姻章」，以保障婚姻自由與人民平等權，卻沒規範「姻親」，草案並未就此設計相關條款，恐引發扶養權爭議。現行法令規定，異性婚者與公婆或岳父母同住時，夫妻倆均得負起扶養義務，但因草案未規範同婚與公婆或岳父母之間的姻親關係，配偶自然無須負擔養老義務，出現同婚與異性婚之間不平等的狀況。

第三，草案十八條仿效民法「結婚節」第九八○條「男未滿十八歲，女未滿十六歲者，不得結婚」，規定同性雙方滿十八歲得成立婚姻關係，但未仿照「婚約節」第九七三條「男未滿十七歲，女未滿十五歲者，不得訂定婚約」設計出「訂婚」條款，恐也引發同性與異性差別待遇的質疑。

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