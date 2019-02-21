中研院調查 愛吃消夜不運動 中彰投糖尿病盛行率最高／醫師：吃完就睡血糖易飆高 熱量也會堆積

2019-02-21

〔記者吳亮儀／台北報導〕中彰投地區的民眾注意！中研院調查發現，中彰投地區的第二型糖尿病盛行率最高，接著是桃竹苗、北北基地區；巧合的是，最愛吃消夜的地區排名也相同。研究團隊認為兩者有關聯性。

中研院生醫所研究團隊利用「台灣人體生物資料庫」中的一萬份資料來調查，包括身體檢測、疾病、問卷調查、飲食和生活習慣等。

結果發現，中彰投民眾吃消夜的比例約卅％，居全台之冠，接著是桃竹苗的廿二．六％、北北基的廿二．一八％。第二型糖尿病盛行率地區依序為中彰投的廿六．八二％、桃竹苗的廿二．三七％、北北基的十九．九九％。

高屏地區 固定運動比例最高

而有固定運動習慣比例以高屏地區最高，達四十三．一八％，接著是桃竹苗和北北基約卅七％，最後則是中彰投的卅四．二六％。花東地區因資料少，都未列入排序。

肥胖隱憂多 半數國人BMI異常

第二型糖尿病常見於成年人，多有家族史或代謝性症候群，尤其常見於體型肥胖者。調查統計負責人、生醫所博士後研究員褚候維說，開始研究前的想法是認為肥胖是未來影響健康的重要因子，台灣有一半的人BMI指數異常，「三高」等代謝性疾病也很多，因此想比對資料庫研究看看有無線索。

研究團隊認為，根據統計結果來看，民眾常吃消夜、不常運動，可能就是造成第二型糖尿病盛行率較高的原因。

三總松山分院院長、糖尿病學會理事洪乙仁指出，吃消夜其實是額外的一餐，吃進更多熱量導致肥胖，自然易有糖尿病，且消夜吃完後不久就睡覺，血糖易飆高、熱量也堆積，容易導致胰島素阻抗。

洪乙仁說，一半以上的糖尿病都是因肥胖導致，飲食控制外、也要定時運動。若真想吃消夜，應挑熱量低的食物，比如不甜的蔬果，或沒炸過的堅果類，但都不該吃多，他都會跟病患建議「戒掉消夜、喝水就好」。

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