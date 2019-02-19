機師罷工7天 華航損失估逾10億

2019-02-19

〔記者王憶紅、陳宜加／台北報導〕機師罷工落幕，華航人事成本攀升，昨日股價以小跌○．一元的十元作收，今日面臨十元票面保衛戰。外傳華航預計下半年開始優先砍掉部分不賺錢航線，華航表示，航線獲利不單只看載客率，最重要的是油價因素，目前並沒有針對特定航線有減班或停飛計畫。

尚未規劃特定航線減班、停飛

華航機師罷工七日，華航初步估算財務損失八．二五億元，若加上旅行社求償，市場預估損失將破十億元。華航股價從股市封關到二月十四日止，跌幅近四％，三大法人對華航總計賣超四萬○七三八張，其中，外資持續調節華航，累計六個交易日以來，總計賣超華航達三萬九九八九張。

除實際上損失外，不少民眾都表示未來除非必要就不搭華航，對華航未來營運都將造成影響。

華航近年積極拓展新航線，但若油價高漲，經營面臨考驗，外傳華航下半年首波檢討倫敦、安大略、紐澳與飛時超過八小時的新加坡─泗水、印度德里航線。

但根據統計，去年德里載客率接近八成且轉機客多，紐澳雖僅六、七成，但主要爭取來台轉往歐美客源。長程航線部分，安大略為新航點，調整時間帶與機型後，載客率已提升至八成以上，並有持續增加趨勢。

華航澄清，安大略逐步獲利，今年一月載客率高達九成，全年市場可期，既已獲利，當無停航理由。華航一向滾動式檢視航網營運，獲利不佳或未達經濟規模的航線透過增減班次等方式優化效益；未來將持續檢討各航線獲利前景、市場供需與航網挹注效益並改善，目前並未針對特定航線有減班或停飛計畫。

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