台灣燈會總彩排 經國號戰機衝場

〔記者葉永騫、邱芷柔、陳宜加、蕭玗欣／綜合報導〕台灣燈會昨晚在屏東大鵬灣舉行總彩排，五架經國號戰機衝場，法國烏托邦水上劇團、煙火秀等節目紛紛上陣，數萬民眾看得驚呼連連。可惜INTEL無人機隊因風勢太大，取消彩排。
台灣燈會自今日起到三月三日舉行，總統蔡英文今晚將親臨主持點燈，交通部長林佳龍昨晚先參加總彩排。他表示，台灣燈會迄今滿卅年，今年首次以非生肖作為主燈，改以「巨鮪來富」呈現在地特色；也是唯一一次海陸空都能欣賞到美麗花燈，有許多創新及突破。交通部今年補助經費也破紀錄，很多補助從寬認定，無論是接駁、整地或是停車場興建都納入，呼籲民眾來屏東賞花燈。
無人機隊升空 排出台灣、屏東等字樣
總彩排首先由五架經國號戰機從大鵬灣跨海大橋快速衝場通過主燈區，接著由人間國寶陳英嬤領唱恆春民謠思想起，原民、客家、九天民俗技藝團等團體輪番演出，來自法國的烏托邦水上劇團也第一次出場，民眾大呼過癮。
屏東縣府說，今年燈會最特別的是開幕式戰機衝場，煙火秀則是比照國慶煙火在開幕當天施放三分鐘，三月三日閉幕演出六分鐘，共計施放一萬一千發。
「巨鮪來富」主燈秀則是每天晚上六點到十點半，每半小時會有主燈秀伴隨著音樂和水舞，並有三十六個屏東團隊輪流上場；夜光遊行展演則是每天晚上八點二十分在燈區內以嘉年華方式表演。
INTEL無人機隊共規劃七場表演，分別為今天的開幕、二十三、二十四、二十八日及三月一日至三日晚上八點五分起，三百架無人機將排列出台灣、屏東等字樣，以及土地公、魚、帆船等各種的圖像。
法國水上烏托邦劇團以海洋為舞台演出海洋歌劇，除了二十五日休息外，從二十日到二十八日每晚七點到八點在藝術燈區旁海域表演。西班牙高空馬戲團則將在十九日到二十一日晚上八點半到九點半演出。
為迎接台灣燈會，屏東縣政府委由屏東大學協助培訓六十名親善大使，將協助主燈區的貴賓接待及開、閉幕典禮頒獎。
由於大鵬灣交通不便，高公局規劃燈會展期間，每天下午至深夜，封閉國三南州交流道以南主線車道、南州、林邊交流道南向入口匝道。同時提供多條客運路線票價優惠，鼓勵遊客搭乘公共運輸到場。
還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：
iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ
Android載點 https://goo.gl/VJf3lv