移植iPS細胞治脊損 日本創先例／4名患者將進行臨床實驗 1年後確認安全性及效果

2019-02-19

〔編譯孫宇青、記者林惠琴／綜合報導〕日本慶應大學的研究團隊計畫使用人類「iPS細胞」（induced Pluripotent Stem，誘導性多功能幹細胞），為重度脊髓損傷患者進行治療，十八日獲日本厚生勞動省專案小組批准，預計短期內就會展開，創下全球首例。此外，東京大學團隊計畫運用iPS細胞在豬隻體內培育人類胰臟，四月向校方提出申請。

iPS細胞具有無限增殖及分化成任何一種細胞的潛力，與受傷後皮膚和血管進行再生的機制相同。慶應大學岡野栄之、中村雅也等教授組成的研究團隊，將以四名十八歲以上、脊髓損傷二至四週的患者為臨床對象。這些患者因運動或事故傷及背骨神經，導致腦部命令無法順利傳達至控制身體的神經細胞，進而喪失運動機能和知覺能力。

團隊將利用京都大學iPS細胞研究所儲存的他人iPS細胞，培育出神經幹細胞，再向患者損傷部位注射兩百萬個細胞。移植完成後，團隊將在一年內確認安全性及效果，患者將進行復健訓練，改善手腳部位的運動機能，並須服用免疫抑制藥物，避免產生排斥反應。

這是全球首個向患者移植iPS細胞製成之神經幹細胞、以改善運動機能的臨床實驗，也是繼眼睛、心臟、腦部神經和血小板後，iPS細胞再生醫療研究的新進展。

脊髓受傷猴子 恢復行走能力

慶應大學團隊曾據以治療脊髓受傷的猴子，猴子成功恢復行走能力。京都大學團隊則在去年十一月，將二四○萬個iPS細胞製成之神經幹細胞，注射移植至帕金森氏症患者的左腦，該患者目前狀況穩定。

東大擬在豬體培育人類胰臟

東京大學中內啟光教授研究團隊則計畫運用iPS細胞在豬隻體內培育人類胰臟，將先對豬隻的受精卵進行基因改造，令牠們無法長出胰臟，並將人類iPS細胞植入豬隻受精卵。團隊推論，當iPS細胞擴散至豬隻胎兒應該長出胰臟的位置時，人類胰臟就會開始生長，之後再調查胰臟所含人類細胞數量及功能狀況。該實驗若經校方及政府批准，將是日本首起在動物體內培育人類器官的研究。

北榮：iPS有可能引發腫瘤

我國尚未利用iPS治療患者。台北榮總神經外科部主任鄭宏志表示，iPS是基因改造的細胞，過去研究發現可能有引發腫瘤的風險，要如何克服相關問題，需關注日本試驗後續發展。

國內脊損患者估計約五萬人，鄭宏志指出，台北榮總正研發基因產物、蛋白質「酸性纖維母細胞生長因子」的藥物，促進神經細胞再生，藉以讓患者逐漸恢復行動能力，已進入第三期人體試驗，與高雄榮總、亞東醫院合作，持續收案中。

使用iPS細胞治療骨髓損傷

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