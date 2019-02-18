高鐵增購21％國產物料 估年省3.4億

2019-02-18

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕八年前瞻基礎建設，除推動各項軌道建設，更要藉此計畫帶動國內軌道產業發展，催生國內軌道供應鏈形成，落實軌道產業本土化政策。維修在地化、零組件本土化也是重要項目，高鐵公司就表示，今年本土化採購金額，預估將提高到占總維修物料採購金額二十一％，預計至少節省三．四億元成本。

交通部更宣示，目前台鐵僅三十五％是使用國產物料，高鐵、捷運十五％。期望在前瞻基礎建設這八年計畫過後，維修物料本土化比例提升，台鐵目標達到四十二％、高鐵三十％、捷運二十％至二十四％。

高鐵去年採購本土化維修物料，估計已較採購原廠物料節省三億一百萬元，今年本土化採購比例再提高，重點開發維修物料包括700T商務車廂座椅把手、列車煞車板、空調系統中冷凝器及蒸發器、自動販賣機及號誌轉轍器翻修物料等。

高鐵近年積極與國內單位合作開發零組件，比如700T標準車廂、商務車廂餐桌，後者已於去年與台化公司合作研發成功，經過第三方公正實驗室進行煙、火、毒測試通過，較原廠耐燃性強、載重力較高，且符合航空規範，一月已擇三列車優先換裝三千片，今年可更換逾二萬片，節省六百多萬元成本。高鐵指未來扶手、行李架、車廂內燈罩、空調出風口擴散器等塑膠產品都能採用，更可應用在所有軌道產業所需塑膠原物料。

向中科院採購爪形臂橡膠、螺栓

此外，有轉向架軟骨之稱，攸關列車提速功能、緩衝轉向架與軌道橫向與直向力量的爪形臂橡膠，去年和中科院完成研發，去年九月開始向中科院採購，價格只有日本原廠的一半，年省至少八二七萬元。

車輪守護者的螺栓，原供應商Kawasaki長期壟斷市場，購料成本高，高鐵著手推動碟盤螺栓國產化；已與中科院合作開發完成，今年已可向國內廠商採購螺栓，初估年省六七一萬元。

高鐵並指出，去年與中鋼公司簽約產製國車國造電車線維修工程車，較日系、德系單一功能車輛，可節省五億購置成本。另正與工業技術研究院合作開發「軌道智能化巡檢機車」，期望未來該車輛也能國車國造。

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