助34噸疫區肉侵台 海關官員撤職

2019-02-17

唐隆生經檢舉仍護航 被停任公職2年 判刑10年半

〔記者吳政峰／台北報導〕財政部關務署台北關出口組秘書唐隆生，被控利用職權幫助肉品業者「森之鄉」，長期走私口蹄疫疫區肉品侵台，數量高達卅四噸，被檢舉後仍持續護航，終被查獲。公務員懲戒委員會審理，認為情節重大，判撤職並停任公職兩年；刑事部分，高等法院去年更一審判刑十年半。

判決指出，唐隆生為已故北聯幫幫主唐重生胞兄，任職台北關稽查組，負責查緝管制進口物品，當時日本被列為口蹄疫疫區，依法不得進口牛肉，他竟收受「森之鄉」負責人張之群（判刑五月、緩刑三年確定）賄賂，從二○○○年起護航張男走私日本松阪牛肉來台，到了二○○六年才遭人檢舉，惟不了了之。

利用職權助走私 內部人員看不下去檢舉

二○○八年，唐隆生繼續替張護航走私牛肉，內部人員看不下去，隔年向桃園地檢署檢舉，檢方蒐證後，於桃園機場第二航廈將甫抵台的張男攔下，查扣未申報的和牛，進而搜索唐的住家及辦公室，查扣相關事證。

經查，唐隆生收賄共有三階段，第一階段是負責稽查組Ｘ光儀器檢查時，刻意選擇張之群從日返台的班機查驗，忽視張的行李內含數十公斤的冷凍牛肉，放水長達五年，每次收取賄款六萬元。

第二階段為二○○五年起，航空公司開始限制旅客託運行李重量，不少地勤向唐抱怨張之群的行李過重，兩人改以隨身手提行李走私牛肉，張下飛機後，於行李領取轉盤附近等唐隆生，再一同出關，執行檢查業務人員看唐陪同，基於同事情誼不會檢查張，但此方式攜帶的肉品較少，賄款降為三萬元。直到二○○六年內部檢舉，唐才收手。

第三階段是二○○八年到二○○九年間，兩人以相同手法走私和牛，賄款降至二．五萬元。

檢方認定，二○○○年六月九日至二○○九年十一月廿七日期間，唐隆生護航日本走私牛肉進口一一三三人次，總重計三萬四○九○公斤，金額高達一億三六三六萬元，收受賄款九二二萬五千元，不過更一審認定的賄款減為二七七萬，判刑十年半、褫奪公權五年、沒收犯罪所得。

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