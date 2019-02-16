甲溝炎≠凍甲 治療要看成因

2019-02-16

文／葛正詳

「醫師，我的食指有凍甲，這兩天突然又痛又流膿，聽說要拔指甲才會好？」林先生進入診間後比著手指頭說著。我觀察患部，是典型的感染型甲溝炎，由於患者的指甲沒有捲曲或刺入甲溝，非大家熟知的「凍甲」，使用抗生素治療3天後很快便痊癒了。

凍甲又稱作嵌甲或捲甲，是甲片的側面穿刺甲溝引起甲溝發炎的狀況，大部分發生在大腳趾，且時常復發。許多患者把凍甲視為甲溝炎的同義字，但其實凍甲只是甲溝炎的其中一種，甲溝炎另有許多分類與成因。

甲溝炎分類有「感染型」、「外力因素型」、「藥物誘發型」、「疾病型」。感染型多半是細菌從甲溝的小傷口進入，細菌種類則視傷口產生的原因而定，大部分是葡萄球菌或鏈球菌。常見的外力因素如指甲不當修剪、使用尖銳物清理、外傷如碰撞與擠壓、反覆暴露刺激或致敏物質如水、清潔劑等；至於凍甲亦屬外力因素型。藥物誘發型常見於化學治療藥物或癌症標靶藥物。疾病型則起因於皮膚疾病破壞甲溝，如乾癬或扁平苔癬。

甲溝炎的治療需配合正確的修剪（不要剪指甲側邊，修剪前緣即可）、避免不當清理與減少外傷，並配合抗菌、抗炎藥物；避開刺激或過敏物質並戴手套保護；藥物誘發型則需加強指甲護理，必要時減少或停止藥物。

凍甲只是甲溝炎其中一種

凍甲大多發生在大腳趾，要穿適度合腳的鞋子，避免太緊、太窄或尖頭的鞋子。凍甲一般優先給予抗菌、抗炎治療；在指甲側面與甲溝之間可以塞入紗布或棉球緩解指甲對側甲溝的刺激。

凍甲常併發甲溝肉芽組織增生，可以使用硝酸銀或液態氮治療；反覆難治的凍甲有時需要手術移除部分指甲、側邊甲溝，甚至指甲基質。

若不想手術治療，又想尋求根治，則可使用指甲矯正器，透過金屬綁線、鉤環或貼片的方式，穿戴一段時間，使指甲逐步回到正常的角度或彎曲度。

（作者為林政賢皮膚科診所醫師）

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