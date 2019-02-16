降血壓藥又爆致癌物 回收123萬顆

2019-02-16

中國原料藥出包 三款六千盒下架

〔記者吳亮儀／台北報導〕食品藥物管理署昨晚緊急宣布，三款降血壓藥又被爆出含致癌原料藥，包括「衛欣保膜衣錠80毫克」、「衛欣保膜衣錠160毫克」藥品，以及「景德定壓寧膠囊80毫克」，含致癌物「N-亞硝基二甲胺（NDMA）」，三款共六千盒、約一二三．七萬顆，一個月內完成回收。

食品藥物管理署上月才信誓旦旦地宣布，經全面清查已無藥廠再使用到含致癌物的原料藥，但昨天又接獲健喬信元醫藥生技公司通知，該公司自主檢驗廠內Valsartan原料藥，檢出一批原料含有NDMA，也是來自中國浙江天宇藥業公司，用於產製「衛欣保膜衣錠80毫克」及「衛欣保膜衣錠160毫克」藥品，受影響藥品共三批，效期分別到今年二月、五月及六月止。此外，景德製藥公司也買到該批號原料藥，生產「景德定壓寧膠囊80毫克」，已要求馬上下架。

食藥署藥品組簡任技正黃琴喨稱，去年底普查各藥廠，當時兩家藥廠已將有問題的原料藥用掉，因此沒有查獲，事後藥廠再檢查才發現。

醫師提醒，民眾使用到問題降血壓藥，最好別馬上停藥，貿然停藥對身體造成的危害更大，而是應儘快和醫師討論換藥。

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