老年憂鬱症勿輕忽 恐誘發失智症

2019-02-15

記者詹士弘／雲林報導

銀髮族出現憂鬱症，小心是老人失智症的前兆！

63歲、務農的鄭先生連續1、2個月情緒低落，被診斷為老人憂鬱症，治療4週後，情緒顯著改善，但注意力與記憶力仍未回復到過去水準。醫師安排他做腦部影像學檢查，診斷為老年憂鬱症合併認知障礙症，增加抗失智用藥並持續服用，鄭先生主觀健忘的困擾減少了，認知功能也未再惡化。

鄭先生同時有高血壓與冠狀動脈疾病。日前因情緒低落，到成大斗六分院精神科門診就醫。醫師問診發現，他明顯有憂鬱、焦慮、注意力不集中、罪惡感、食不下嚥、難入眠、記憶力不佳等症狀，思考內容完全沒有正向或快樂的成分，甚至一聽到他人的不幸遭遇，馬上難過地掉下眼淚，被診斷罹患老人憂鬱症。

鄭先生服用4週抗憂鬱劑後，情緒低落的問題顯著改善，食慾與睡眠也回復正常，但注意力與記憶力變差，甚至有惡化趨勢，常會想不起來太太交代的事、工作返家時把農具忘在田裡。

精神科醫師許碩恩安排他做腦部影像學檢查，發現他的大腦皮質顳葉與頂葉處有輕度萎縮，臨床心理師的心理衡鑑報告顯示，他的短期記憶力與持續注意力皆明顯減損，診斷為老年憂鬱症合併認知障礙症。

許碩恩指出，老年憂鬱症患者所經驗的認知障礙，曾被稱為假性失智，意即此認知障礙症狀次發於老年憂鬱症，可能的機轉為腦中單胺類神經傳導物質的不足，導致注意力下降，因此在憂鬱症狀好轉後，認知障礙也會隨之改善。

但近年不少大型研究結果顯示，老年憂鬱症可能是失智症的前驅表現，即使憂鬱症狀好轉，未來罹患失智症風險仍高。

許碩恩指出，憂鬱症可能是老人失智症的前兆，家屬如發現老人家情緒低落，應主動關心，如果老人家對精神科的刻板印象而不願就醫，可用治療「失眠」為由，強化其就醫動力，或許能提前發現失智問題，提早發現投藥，減緩失智症惡化速度。

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