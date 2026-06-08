教育部推動社會情緒學習 補助地方成立學習資源中心及種子學校

教育部國教署今日首度召開全國推動社會情緒學習聯繫協調會報，學務校安組長詹雅惠（站立者）說明會報目的及目標。（圖由教育部提供）

學生情緒困擾、校園人際衝突與心理健康議題備受關注，教育部積極推動社會情緒學習（SEL），為促進跨系統連結與跨校交流，新增補助各直轄市及縣市成立「社會情緒學習資源中心」及「種子學校」，以建立在地支持網絡。

教育部國教署今（8）日首度召開全國推動社會情緒學習聯繫協調會報，邀集各縣市教育局處、資源中心及種子學校分享經驗。從新北市結合心理衛生資源辦理家長講座、高雄市整合輔導與家庭教育系統，到澎湖、馬祖發展離島特色教案，顯示社會情緒學習逐步從課堂教學擴展到家庭與社區，共同打造支持學生成長的校園環境。

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教育部國教署組長詹雅惠表示，社會情緒學習除了培養學生的自我覺察、人際互動與情緒管理能力外，也強調全校共同參與，逐步建立支持與成長的學習環境。同時結合政府單位、學校及社區等跨系統合作，提升各界對社會情緒學習的理解與認同。

國立高雄師範大學說明所承辦的國教署社會情緒學習資源中心，台中二中則說明所負責的台中市社會情緒學習資源中心，台中市以資源中心作為行政協作平台與系統化支持機制，發揮承上啟下功能，提供各縣市參考。

在縣市經驗分享方面，多數地方政府已將社會情緒學習融入生命教育、品格教育、戶外活動及各領域課程教學中，透過多元活動深化學生的情緒與人際能力。其中，新北市教育局與衛生局心理衛生中心合辦社區宣導講座，提升家長情緒教養知能；高雄市則整合國民教育輔導團、學生輔導諮商中心、家庭教育中心及相關業務單位，共同推動方案，形成「行政、課程、輔導、家庭」協作模式。

部分縣市也發展在地特色機制。澎湖縣規劃適合離島環境的社會情緒學習課程微型化模組，建立具家鄉歸屬感的特色教案；馬祖（連江縣）則辦理離島學校社會情緒學習在地化應用工作坊，結合地方文化推動相關課程。

詹雅惠表示，由於各縣市推動基礎、發展時程及區域特性不同，社會情緒學習的落實更需要中央與地方共同合作，國教署將持續辦理全國聯繫協調會報，建立橫向交流平台。

教育部舉辦社會情緒學習全國聯繫會報，邀各地方政府共同分享推動經驗。（圖由教育部提供）

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