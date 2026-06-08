翔園文旅「造飛機故事館」10日開幕 引領民眾了解國機國造、國防自主

翔園文旅總經理吳經文表示，「造飛機故事館」呈現清崗機場演變歷史及漢翔公司創立至今研發製造的各式教練機及飛機。（記者歐素美攝）

台中市翔園文旅與母公司漢翔航空工業共同打造「造飛機故事館」，將於10日開幕！該館透過珍貴的照片、文物、精緻模型，訴說台灣航空產業從無到有的發展史，也強調國機國造及國防自主的重要性，尤其在空軍T34型初級教練機訓練墜毀，致2名飛行員殉職之際，別具意義。

翔園文旅總經理吳經文表示，「造飛機故事館」呈現漢翔公司創立至今研發製造的各式教練機及飛機，讓大家知道航空產業是我們國家重中之重的一個火車頭產業。其中，1968年空軍研製的雙座小型飛機「介壽號」，就是我國最早研製的初級教練機，目前則升級研發出「勇鷹高教機」，預計今年9月，66架即可全部完成交機，展現國機國造的航空發展歷程。

請繼續往下閱讀...

吳經文指出，中科院研發「天劍一型」和「天劍二型」飛彈，但飛彈和飛機要結合，一定要有我們自己研發的戰機或教練機，擔任空中測試的載台，更顯示國機國造跟國防自主的重要性，希望透過「造飛機故事館」的開幕，讓民眾了解國機國造及國防自主的重要性。

「造飛機故事館」共規劃「破空、榮光、凌雲、御風」4大展區。試飛過程，研發人員用勇氣拓荒空域，用數據定錨未知，名為「破空」；F-5戰機與AT-3教練機的飛行軌跡，化成「榮光」；IDF戰機、勇鷹高教機，及各型飛彈，用「凌雲」敘寫國防自主的現役篇章；在「御風」裡，可看見無人機、靶機、追風計畫、空中緊急醫療，展現台灣航空應用的多元面貌。

配合開幕，並舉辦「黑貓中隊華錫鈞上將－魅影昂揚特展」，華錫鈞被譽為「IDF之父」，在台灣航空工業快速起飛的時期，扮演著極為關鍵的角色，該展原本只在中科院航空所展出，這次特別移師「造飛機故事館」，展至7月30日止，開放民眾免費參觀。

清泉崗機場因仍有農友在裡面種植地瓜，空軍人員拍下早期牛車與飛機同框的有趣畫面。（記者歐素美攝）

翔園文旅總經理吳經文表示，中科院研發「天劍一型」和「天劍二型」飛彈，但飛彈和飛機要結合，一定要有我們自己研發的戰機或教練機，擔任空中測試的載台，更顯示國機國造跟國防自主的重要性。（記者歐素美攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法