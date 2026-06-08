竹縣橫山國小端午傳愛17年不輟 熱賣糖果粽助紅鼻子關懷小丑協會

新竹縣橫山國小糖果粽義賣，在勝興車站獲得遊客們紛紛趕掏腰包力挺。（橫山國小提供）

新竹縣橫山國小每年端午節前都會推出熱騰騰的「糖果粽」，義賣這些標榜無色素和香料，也沒有添加防腐劑的安全糖果，再把所得捐助國內社福團體。今年這個活動邁入第17年，襄助的是社團法人中華民國紅鼻子關懷小丑協會，該校孩童跟親、師們攜手，用他們涓涓細流般的溫暖，也為病房內的孩童等帶來舒緩和歡笑。

橫山國小校長劉佳賢說，他們從2010年起，每年端午節前，全校師生、家長總動員，一起設計繪製有地方特色，或吉祥寓意的創意糖果粽的紙粽葉，再讓小朋友輪流到各縣市義賣，現場由孩子們展現勁歌熱舞或才藝來吸睛、推廣。迄今，他們愛的足跡已傳遞了全台12個縣市、13處地方，最遠甚至去了小琉球，累計義賣所得已超過30萬，捐助過罕見疾病基金會、麥當勞叔叔之家等多個社福團體。

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上週六（6日）義賣隊伍多達81人，大家在校長劉佳賢、主任曾嘉權，以及策劃活動的老師沈淑貞等帶隊下，開拔到苗栗勝興車站舉辦。

劉佳賢說，這個活動除了希望能幫社福機構做更多的善事，也期盼小朋友經由義賣和演出，培養走出去的勇氣。為此，他特別感謝苗栗舊山線文化觀光產業協會、客委會客家文化發展中心提供義賣場地，讓他們得以順利賣出500顆的糖果粽、所得大約有2萬元。

該校從幼兒園的幼兒、學前特教生、以及小學1到6年級的孩子、校友，乃至家長和師長們大家共襄盛舉，讓義賣糖果粽儼然成了該校代代相傳的美好傳統。

新竹縣橫山國小小學童們義賣糖果粽，為襄助紅鼻子關懷小丑協會而努力。（橫山國小提供）

新竹縣橫山國小糖果粽義賣，在勝興車站獲得遊客們紛紛趕掏腰包力挺。（橫山國小提供）

新竹縣橫山國小學童跟師長們一起設計的創意糖果粽紙粽葉。（橫山國小提供）

新竹縣橫山國小學童跟師長們一起設計的創意糖果粽紙粽葉。（橫山國小提供）

新竹縣橫山國小學童跟師長們一起設計的創意糖果粽紙粽葉。（橫山國小提供）

新竹縣橫山國小17年來，加上今年的苗栗，愛的足跡已傳遞了全國12縣市、13個地方。（橫山國小提供）

新竹縣橫山國小糖果粽義賣，在勝興車站獲得遊客們紛紛趕掏腰包力挺。（橫山國小提供）

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