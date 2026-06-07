痛失2頭海牛、創辦人過世！ 彰化海牛文化節登場 王惠美：「保種」保育

彰化海牛文化節登場，王惠美表示，全力推展海牛文化，與她合照的是養牛師洪永化。（記者顏宏駿攝）

2026彰化海牛文化節今日在芳苑普天宮及海空步道登場！回顧過去一年，芳苑鄉痛失2頭海牛、海牛學校的創辦人魏清水也因病過世，2件大事痛擊海牛文化。縣府為保留海牛文化，這一年來結合各方資源，培養海牛生力軍投入潮間帶旅遊觀光，不讓海牛文化中斷。

王惠美表示，縣政府研議後，將從海牛「保種」作為傳承海牛文化的起步，已查到屏東畜產試驗所做過台灣黃牛保種研究，未來屏試所將協助海牛保育。此外，芳苑的養牛師洪永化父子負責飼養和訓練黃牛，將交由地方的海牛車隊推廣。縣府將輔導漁民經營海牛車隊，發展並傳承彰化特有的海洋生態旅遊。

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王惠美表示，經過訓練能下海協助蚵農採蚵、載運遊客的「台灣黃牛」（赤牛）相當珍貴，過去傳統養蚵全盛時期曾多達300多隻，但隨著機動性高的「鐵牛三輪車」普及，數量曾一度跌至個位數。彰化縣把「會載蚵下海的海牛」列為無形文化資產，數量止跌回升。

縣府農業處長邱至善說，近年當地海牛數量已回升至約10隻，共有8隻交由養牛師洪永化訓練，已能下海。目前最重要的是擴大牛隻數量，其次是馴牛師的傳承。洪永化年逾80歲，他的兒子願意繼承父親的養牛事業，如果牛隻源源不絕，再加上「海牛學校」的訓練，海牛在地方就會形成觀光產業和文化創意資產。

2026海牛文化節今天在普天宮登場，現場有一連串活動，包括「海牛創藝著色寫生比賽」、「漫遊濕地牛車生態體驗」、「動手玩創意DIY」以及「手作多肉盆栽DIY」。王惠美強調芳苑「潮間帶牛車採蚵」是全國唯一無形文化資產，感念已故海牛學校校長魏清水長年推廣，延續這項珍貴文化。縣府邀請民眾體驗全台獨一無二的牛車採蚵、品嚐當地珍珠蚵，並漫步「芳苑海空步道」欣賞潮間帶生態，藉此帶動地方產業發展。

彰化海牛文化節在芳苑普天宮登場，現場有各項文化活動。（記者顏宏駿攝）

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