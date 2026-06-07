教小朋友打籃球學英文 李志宏出錢出力請外籍職籃球員

樹林青少年籃球俱樂部聘請職籃外籍球員教小朋友聽說美語打籃球。（記者翁聿煌攝）

擔心小孩子只會在家滑手機、不想運動和不願學習嗎？新北市樹林青少年籃球俱樂部會長李志宏，出錢出力創立籃球俱樂部，請來台灣職籃球員教兒童與青少年出來打籃球，更重要的是能以情境融入方式學會英文會話，許多家長假日不惜大老遠帶孩子跑來打球，不僅英語聽說有進步、還賺到身體健康。

李志宏每逢假日都在樹林高中看著孩子們在教練指導下，在籃球場上奔馳、享受汗水淋漓的暢快感，因為幾位教練都是來自國內職籃球員和美國學校的體育老師，在場上指導學生、與學生對話都是使用美語，小朋友們都適應良好，在職籃球員的調教下更具有美式球風快、狠、準的風格，假以時日都是台灣未來縱橫籃壇的菁英。

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李志宏出錢出力教大家打籃球學美語，其實是源自他自己年少時學外語的不愉快經驗，當時為了考試分數硬逼死背，讓他非常討厭學美語，沒想到後來他在美國學划獨木舟，在教練指導下，不僅划的更好更快、美語也自然而然流暢起來，回台灣後，他找外籍教練教兒子打籃球，社區小孩子也想跟著學，10年來大家呼朋引伴，已經是100餘人的龐大社團。

李志宏說，他原本只想幫助弱勢家庭的孩子，免費教大家運動學外語，1年要自掏腰包上百萬元，禁不起各地家長的要求，不管家境狀況來者不拒，很多家長擔心李志宏撐不下去、主動募款幫忙，新北市議員洪佳君看到他對小朋友的熱情，邀請他每年主辦樹林地區暑期籃球訓練營。

無心插柳柳成蔭的李志宏，如今職責在身，原本被檢查出罹患直腸癌，原以為自己沒幾年好活，笑說如今竟然為社區青少年運動忙到癌細胞都死光光，只好繼續為他的「打籃球學美語」志業繼續奮鬥下去。

李志宏（右）為兒童及青少年打造學美語和籃球的夢想環境。（記者翁聿煌攝）

樹林青少年籃球俱樂部讓學員在雙語環境健康成長。（記者翁聿煌攝）

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