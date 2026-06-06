澎湖海上花火節首場離島望安場 300無人機大秀地方特色

望安無光害，煙火秀造福其他離島居民。（記者劉禹慶攝）

澎湖國際海上花火節首場離島場望安場今晚（6日）絢麗登場，300架無人機燈光秀展現澎湖縣樹、縣魚、縣鳥、縣花及望安特色為主圖案，望安鄰的近將軍、東吉、東嶼坪、西嶼坪、花嶼居民也能隔海看見花火美景。

望安鄉公所也配合農漁產宣導及美食品嘗會，副縣長林皆興、議長陳毓仁、議員陳佩真、張仁和、許國政、莊光大、魏睿宏等人都到場。晚間舞台活動由深耕澎湖地方藝文多年的「菊響曼陀林樂團」率先登場，表演《望安情歌》、《阮心愛的澎湖》、《外婆的澎湖灣》、《安平追想曲》、《流浪到淡水》及《掌聲響起》等多首經典歌曲。

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台語金曲天后向蕙玲接著登台，帶來《幸福的滋味》、《國語老歌組曲》、《棉照被》及電音版《愛甲超過》等精彩曲目，陪伴現場觀眾在海風與花火陪伴下，共度充滿回憶與感動的夜晚。

望安場最大亮點是晚間8點登場的300架無人機燈光秀。不同於主場次《七龍珠Z》主題展演，離島首場特別結合望安在地特色專屬編排，透過科技光影於夜空呈現望安地景、海洋文化及島嶼意象等特色圖騰，無人機化身夜空畫筆，描繪專屬於望安的海島故事，展現科技與地方文化融合的獨特魅力。海上煙火秀也以多層次煙火設計搭配海灣景觀震撼登場。

花火節離島首場在望安，無人機秀結合地方特色。（記者劉禹慶攝）

台語金曲天后向蕙玲壓軸獻唱。（記者劉禹慶攝）

澎湖花火節首場離島望安場嘉賓雲集。（記者劉禹慶攝）

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