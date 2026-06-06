台南後壁黃崑虎黃家古厝100歲 辦兒童美術比賽為百年古厝留下文化記憶

「素蘭袂出嫁」描述早年古厝辦喜事的歡樂氛圍，為後壁黃家古厝兒童美術比賽創意宣傳。（後壁公所提供）

總統府資政黃崑虎的台南後壁黃家古厝，是市定古蹟，今年滿百年，財團法人黃家古厝文化藝術基金會不只每年舉辦中秋音樂會，也將舉辦第2屆兒童美術比賽，今天（6日）以「阮兜辦喜事，鬥陣來予阮請」為主題，為兒童美術比賽宣傳行銷，美術比賽將在10月1日至10月31日受理收件，歡迎台南市國小學童以畫筆描繪心中的古厝喜事，為百年黃家古厝留下最繽紛的文化記憶。

這場古厝美術比賽的宣傳活動「寫生樂」很有創意，由小朋友手持象徵喜氣與祝福的氣球揭開序幕，並安排後壁區知名嫁娶團演出「素蘭袂出嫁」，重現早年農村婚嫁盛況，讓黃崑虎看了都在笑。

請繼續往下閱讀...

親子也一同走進百年古厝，讚嘆古厝建築之美，每年舉辦的黃家古厝中秋音樂會至今28年，成為地方盛事；黃崑虎鼓勵小學生參加美術比賽，發揮創意與想像力，描繪古厝喜事的歡樂氛圍，透過藝術創作認識家鄉文化、熱愛家鄉，並培養兒童美感教育。

後壁區長李至彬表示，歡迎親子參訪黃家古厝後將古厝的美畫入畫作報名比賽，後壁擁有豐富的人文歷史與農村文化特色，也歡迎民眾走訪後壁，感受菁寮無米樂農村文化的魅力。

總統府資政黃崑虎（前中）的台南後壁黃家古厝，辦中秋音樂會外，也辦兒童美術比賽。（後壁公所提供）

台南後壁黃家古厝建築很美，每年舉辦中秋音樂會。（資料照，記者楊金城攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法