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    首頁 > 生活

    台南後壁黃崑虎黃家古厝100歲 辦兒童美術比賽為百年古厝留下文化記憶

    2026/06/06 22:00 記者楊金城／台南報導
    「素蘭袂出嫁」描述早年古厝辦喜事的歡樂氛圍，為後壁黃家古厝兒童美術比賽創意宣傳。（後壁公所提供）

    「素蘭袂出嫁」描述早年古厝辦喜事的歡樂氛圍，為後壁黃家古厝兒童美術比賽創意宣傳。（後壁公所提供）

    總統府資政黃崑虎的台南後壁黃家古厝，是市定古蹟，今年滿百年，財團法人黃家古厝文化藝術基金會不只每年舉辦中秋音樂會，也將舉辦第2屆兒童美術比賽，今天（6日）以「阮兜辦喜事，鬥陣來予阮請」為主題，為兒童美術比賽宣傳行銷，美術比賽將在10月1日至10月31日受理收件，歡迎台南市國小學童以畫筆描繪心中的古厝喜事，為百年黃家古厝留下最繽紛的文化記憶。

    這場古厝美術比賽的宣傳活動「寫生樂」很有創意，由小朋友手持象徵喜氣與祝福的氣球揭開序幕，並安排後壁區知名嫁娶團演出「素蘭袂出嫁」，重現早年農村婚嫁盛況，讓黃崑虎看了都在笑。

    親子也一同走進百年古厝，讚嘆古厝建築之美，每年舉辦的黃家古厝中秋音樂會至今28年，成為地方盛事；黃崑虎鼓勵小學生參加美術比賽，發揮創意與想像力，描繪古厝喜事的歡樂氛圍，透過藝術創作認識家鄉文化、熱愛家鄉，並培養兒童美感教育。

    後壁區長李至彬表示，歡迎親子參訪黃家古厝後將古厝的美畫入畫作報名比賽，後壁擁有豐富的人文歷史與農村文化特色，也歡迎民眾走訪後壁，感受菁寮無米樂農村文化的魅力。

    總統府資政黃崑虎（前中）的台南後壁黃家古厝，辦中秋音樂會外，也辦兒童美術比賽。（後壁公所提供）

    總統府資政黃崑虎（前中）的台南後壁黃家古厝，辦中秋音樂會外，也辦兒童美術比賽。（後壁公所提供）

    台南後壁黃家古厝建築很美，每年舉辦中秋音樂會。（資料照，記者楊金城攝）

    台南後壁黃家古厝建築很美，每年舉辦中秋音樂會。（資料照，記者楊金城攝）

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