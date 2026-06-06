白沙赤崁丁香新書發表會 丁香膎美食同步上桌

成功大學歷史系出版的赤崁丁香，新書發表會在赤崁村舉行。（郭偉民提供）

國立成功大學歷史學系最新出版《誌村鑑5：澎湖白沙赤崁村-丁香、神明與岸上延伸的海》，6月1日正式問世。全書源自成大歷史系一門微學分課程，由成大師生與澎湖在地作者組隊書寫，以「誌村鑑寫作隊」形式走進地方的具體成果。今（6）日在赤崁村舉辦首場新書分享會，澎湖文化局長陳鈺雲也到場支持。

《誌村鑑》書系由成大歷史學系謝仕淵教授團隊策劃，自2022年啟動以來，已陸續完成馬祖、台南北門、嘉義民族里等多冊作品，第5冊首度進入澎湖離島。在成大規劃與設計學院「大專校院人文與社會科學領域標竿計畫-藝術學計畫」支持下，呈現成大跨院系合作推動公眾人文研究的成果。此一資源挹注，讓歷史系一門微學分課程能夠在高教現場試驗田野實作，帶著學生從研讀材料一路走到田野現場驗證。

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謝仕淵表示，誌村鑑書系一直在思考的是，「一座村子要怎麼寫，才寫得立體？」在田野裡學到最重要的一件事，是必須用在地人才懂的語言，去說在地的故事，故事才會貼近地方的脈絡。赤崁新書發表會感謝陳月雲大姐及宋聖壽船長的協助，希望他們看到自己的故事如何成為地方志的一部分。

本書由企劃顧問、國立澎湖科技大學林寶安教授協助連結在地網絡，並與專業出版團隊「有理文化」共同合作完成，為延續課程與書本的對話，隨新書上市還規劃「赤崁夏日走讀小旅行」，並發布醃漬丁香膎美食。

《誌村鑑5：澎湖白沙赤崁村-丁香、神明與岸上延伸的海》新書發表會，同步公佈醃漬丁香膎美食。（郭偉民提供）

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