週日飆36度！週一起雨勢加劇 梅雨鋒面炸一整週

週日全台天氣炎熱，中南部有不定時局部陣雨，北部、東半部及各山區也需慎防大雨或局部短暫豪雨。（資料照）

未來降雨趨勢。（氣象署提供）





未來高溫趨勢。（氣象署提供）

週日（7日）全台炎熱、降雨機率高，中南部內陸、花東縱谷及台東局部高溫可達36度左右，外出請多補充水分避免中暑；中南部有不定時局部陣雨外，北部、東半部及各山區也需慎防大雨或局部短暫豪雨。

中央氣象署預報，週日中南部地區不定時有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區為多雲，午後有局部短暫雷陣雨，尤其北部、東半部地區及其他山區中午過後容易出現大雨或局部短延時豪雨，整體降雨機率高。

溫度方面，整體高溫略為上升，西半部高溫約33至35度，東半部高溫約31、32度，尤其中南部內陸地區及花東縱谷，局部36度左右，台東地區因西南風沉降，亦有局部36度左右發生機率。

離島天氣方面，澎湖多雲短暫陣雨或雷雨，27至32度；金門陰短暫陣雨或雷雨，26至30度；馬祖多雲時陰短暫陣雨或雷雨，25至30度。

未來幾天天氣方面，天氣風險公司指出，下週梅雨鋒面報到，週一水氣增多，中南部陣雨增強，午後全台需留意大雨或短時豪雨。週二至週三迎來降雨高峰，西半部及東北部有大雨或豪雨，花東亦有大雨。週四至週五，西半部持續有大雨或局部短時豪雨機會，東半部有局部大雨。週六至週日雨勢再度加劇，西半部及東北部需慎防大雨或豪雨。若非必要，建議避免前往山區、低窪及危險區域活動。

紫外線指數方面，週日基隆、新北、台北、桃園、台中、彰化、宜蘭為「高量級」，其餘縣市皆為「過量級」。

空氣品質方面，週日受低壓帶影響，環境風場為西南風，西半部擴散條件普通，污染物稍易累積，午後受光化作用影響，臭氧濃度稍易上升；宜蘭、花東空品區及澎湖為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門為「普通」等級。

週日白天天氣預測。（擷取自中央氣象署網站）

週日的紫外線指數，基隆、新北、台北、桃園、台中、彰化、宜蘭為「高量級」，其餘縣市皆為「過量級」。（擷取自中央氣象署網站）

週日空氣品質，花東空品為「良好」，其他地區為「普通」。（擷取自環境部空氣品質監測網）

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