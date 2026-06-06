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    首頁 > 生活

    桃園市「泡泡足球交流賽」 24隊在陽明高中熱血開打

    2026/06/06 19:51 記者周敏鴻／桃園報導
    「校園學生交流活動-泡泡足球交流賽」吸引各校社團學生組隊以球會友。（記者周敏鴻攝）

    「校園學生交流活動-泡泡足球交流賽」吸引各校社團學生組隊以球會友。（記者周敏鴻攝）

    桃園市「校園學生交流活動-泡泡足球交流賽」今天在陽明高中登場，吸引各校社團學生組成24支隊伍，透過團體對抗與趣味碰撞以球會友，促進跨校交流，首次體驗泡泡足球活動的育達高中學生蔡立萱說，穿戴泡泡裝比賽，充滿趣味與挑戰，是難得的經驗。

    青年事務局長侯佳齡說，青年局舉辦交流賽，邀市內高中職、大專校院的社團學生組隊，每隊6到10人組成、每場4人上場競賽，希望讓參賽者，透過競賽的過程感受團隊合作的重要性。

    陽明高中校長林裕豐說，為了歡迎來自各校的參賽者，學校韓舞社、舞蹈社學生帶來開場演出展現青春洋溢，相信能讓每一位參賽者都留下印象深刻的青春回憶。

    侯佳齡期許未來持續透過各類青年交流活動，搭建跨校互動平台，以鼓勵青年積極參與公共事務、展現自我、拓展人際網絡，更多活動資訊可上桃園市青年局官網官方臉書粉絲專頁查詢。

    「校園學生交流活動-泡泡足球交流賽」在陽明高中登場。（記者周敏鴻攝）

    「校園學生交流活動-泡泡足球交流賽」在陽明高中登場。（記者周敏鴻攝）

    「校園學生交流活動-泡泡足球交流賽」吸引各校社團學生組隊以球會友。（記者周敏鴻攝）

    「校園學生交流活動-泡泡足球交流賽」吸引各校社團學生組隊以球會友。（記者周敏鴻攝）

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