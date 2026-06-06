梅雨鋒面補水！石門水庫蓄水率達65％ 各類用水無虞

這波鋒面為石門水庫帶來2290噸水量，民生用水無虞。（北水分署提供）

這波峰面梅雨從6月4日開始，截至今下午4點，水利署北區水資源分署統計水情，石門水庫集水區降雨約76毫米，預估為石門水庫帶來2290萬噸水量，目前石門水庫蓄水量與近5年平均值相當，在農水署桃園、石門管理處加強埤塘注水及節水供灌下，目前評估可讓農民順利收割，且各類用水供應無虞。

北水分署副署長郭耀程表示，目前石門水庫水位235.85公尺，蓄水量約1.33億噸，蓄水率65%，此波降雨已增加水庫蓄水量776萬立方公尺，增加蓄水率3.8%；今年桃園地區一期稻作自4月下旬起進入抽穗期，預計6月底完成供灌，各類用水供應無虞。

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至於寶二系統（寶山+寶二水庫）方面，水庫集水區已降雨約74毫米，預估為二水庫帶來430萬噸水量，目前寶二系統蓄水量約3816萬噸，蓄水率98.3%，此波降雨已增加水庫蓄水量38萬立方公尺，增加蓄水率1%。

截至今日下午4時，其中寶山水庫水位141.21公尺，蓄水量478萬立方公尺，蓄水率95.4%；寶二水庫水位151.06公尺，蓄水量3338萬立方公尺，蓄水率98.5%；新竹地區水情因寶二系統接近滿庫，供水可維持正常。

這波鋒面為寶二庫帶來豐沛水量，水庫近乎滿灌。（北水分署提供）

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