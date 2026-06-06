申請入學成績單被郵局退回數百封 海大：不影響考生權益

國立台灣海洋大學上週五寄出申請入學甄試成績單，部分被退回，校方緊急透過簡訊通知所有考生上網查詢並登記志願，不影響考生權益。（記者盧賢秀攝）

國立台灣海洋大學上週五寄出申請入學甄試成績單，傳出有500封郵件延誤，被退回基隆郵局，改以快捷寄送，仍有94件因聯絡不到收件人。海大表示，已通知每位考生線上查詢成績，不會影響到考生的權益。

據指出，海大共寄出1773件成績單，其中約400到500件被誤判、退回基隆，除了郵局員工發現外，也有家長陳情，郵局透過快捷寄送，以最快速度寄出，不過仍有94件因聯絡不到收件人，會持續聯絡。

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海大表示，5月28日公告成績，當天也在線上公布，以簡訊通知放榜訊息，5月29日寄出成績單，6月3日校方收到異常通知後，立即發簡訊給所有考生，請他們線上查成績，並依限完成志願登記，因此，不影響任何學生權益。

海大表示，這1773封成績單都和往年一樣的格式以掛號寄出，此流程多年來從未出過問題。校方肯定中華郵政改以快捷郵件補救投遞的努力，未來將持續與郵局協調溝通，避免類似科技判讀落差再次發生。

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