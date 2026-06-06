看好年吸逾820萬觀光人潮 墾丁頂級民宿進駐勝利星村

屏東勝利星村新品牌民宿進駐，屏東縣長周春米出席開幕活動。（記者羅欣貞攝）

屏東勝利星村去年突破820萬人次入園，今年上看1千萬人次，看好屏東市這處新興觀光勝地，墾丁頂級民宿進駐勝利星村，打造「一棟一戶、一宅一院」的飛官軍舍與日式將軍宅的包棟旅宿，試賣即受到歡迎，今（6）日開幕。

屏東縣長周春米今天出席開幕式時表示，勝利星村去年創下逾820萬人次紀錄，如今更有極具規模的旅宿業進駐，歡迎全國旅客來勝利星村住一晚、多玩一點，感受日式庭園與建築之美，體驗一定超乎大家的想像。

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業者進駐勝利星村經營民宿，規劃雙品牌，其中「星町宿」位屏東書院旁通海區，以飛官文化與老派浪漫為主題，共有6棟，每棟配置2房1廳，除了日式宿舍空間體驗，也能深度走訪鄰近的傳統市場與居民日常生活，可深度體驗傳統市場與居民街區日常。

「屏安宿」位於勝利路與高原街、蘭州街的空翔區，共4大棟，每棟配置3間客房，打造一戶一院包棟住宿空間，坐擁大片寬闊草皮庭園，展現將軍大宅的尊榮與私密感，主打家庭旅遊、好友聚會及深度旅行舒適自在的住宿體驗。

除旅宿外，營運團隊也推出「屏安生活選物」品牌，以文創商品為主，透過「住宿美學、在地工藝、特色伴手禮、街區服務」構築策展式零售。

星町宿、屏安宿創辦人謝銀玲表示，因為愛上勝利星村所以進駐，這裡從文創、餐飲、異國美食到現在有民宿，能沉浸在如此情境，是國外沒有辦法體驗到的，來這裡不只是住宿，而是一場文化之旅，可體驗到以前的眷村、日式等文化，相當看好此處的潛力。

新開幕的星町宿、屏安宿共10棟是由墾丁亞曼達會館投資；加上經營多時的勝利文旅4棟、HomeOne36有1棟，目前勝利星村營運的民宿共有15棟，未來還有通海區6棟籌備中，將有21棟。

勝利星村為全台保存規模最大、數量最多、最完整的日式軍官宿舍建築群，共110棟，屏東縣政府2018年爭取文化部專案計畫修復，命名為「勝利星村創意生活園區」，成為台灣新式眷村文化與生活風格體驗基地，現有百家品牌。

勝利星村新品牌民宿由林榮欽（左）、謝銀玲（右）夫婦經營，屏東縣長周春米（中）參觀民宿設施表示肯定。（記者羅欣貞攝）

「屏安宿」位於勝利路與高原街、蘭州街的空翔區，共4大棟，其前庭精心綠美化。 （記者羅欣貞攝）

歷史建築的住宿空間相當舒適。（記者羅欣貞攝）

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