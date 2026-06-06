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    首頁 > 生活

    鮮嘗翠玉寶石 台南新市白蓮霧節系列活動接力登場

    2026/06/06 16:40 記者吳俊鋒／台南報導
    遠近馳名的新市白蓮霧進入採收期，產業推廣活動即將登場。（記者吳俊鋒攝）

    遠近馳名的新市白蓮霧進入採收期，產業推廣活動即將登場。（記者吳俊鋒攝）

    古早味的白蓮霧又有夏日「翠玉寶石」之稱，台南新市區迄今仍保留百年老欉，現已進入採收期，公所今天進行品牌意象的宣傳，並規劃後續的專賣店、運動大會等系列產業推廣活動在21日起接力登場。

    公所今天舉辦翠玉寶石光芒開箱活動，採九宮格的內裝設計，推出包含鮮果與香皂的精緻伴手禮盒，行銷產業品牌，也邀集地方特色園區、農場、社團、學校等，一起為新市白蓮霧節熱鬧宣傳。

    新市區長張榮哲表示，白蓮霧節21日將在三里聯合活動中心登場，以閃耀寶石專賣店為主題，規劃展售市集，並安排才藝演出與闖關遊戲，當天消費滿額還贈送限量紀念小物，值得珍藏。

    新市白蓮霧節也結合健康促進，今天有慢壘賽，7月4日全區運動大會，父親節則舉辦3對3籃球鬥牛，透過全民體育，凝聚鄉里、社區，加強推廣地方特色。

    新市里長鄭明堂指出，當地白蓮霧果樹已不到70株，今年收成略減，更顯珍貴，精選的頂級禮盒，每台斤售價600元；開發的白蓮霧茶、白蓮霧醬、白蓮霧粽、白蓮霧乾，還有白蓮霧香皂、白蓮霧精油、白蓮霧純露、白蓮霧防蚊液等，相當實用。

    新市區長張榮哲（左）開箱「翠玉寶石」精緻禮盒，協助地方產業品牌行銷。（記者吳俊鋒攝）

    新市區長張榮哲（左）開箱「翠玉寶石」精緻禮盒，協助地方產業品牌行銷。（記者吳俊鋒攝）

    新市區公所展示歷屆白蓮霧節的文創紀念品，引人矚目。（記者吳俊鋒攝）

    新市區公所展示歷屆白蓮霧節的文創紀念品，引人矚目。（記者吳俊鋒攝）

    全新開發的「白蓮霧粽」、「白蓮霧醬」，頗受歡迎。（記者吳俊鋒攝）

    全新開發的「白蓮霧粽」、「白蓮霧醬」，頗受歡迎。（記者吳俊鋒攝）

    地方各界聯手行銷，新市白蓮霧節即將登場。（記者吳俊鋒攝）

    地方各界聯手行銷，新市白蓮霧節即將登場。（記者吳俊鋒攝）

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