嘉惠29名兒少！竹南保民宮頒獎學金 鼓勵家扶寄養兒向學

竹南保民宮頒發獎助學金，獲獎學子鞠躬致謝。（圖由苗栗家扶中心提供）

苗栗縣竹南保民宮關懷弱勢族群，11年來已頒發66萬元獎助學金，鼓勵苗栗家扶中心寄養兒向學。今（6日）再度頒發6萬元獎助學金，嘉惠29名國中、小學學子，另端午佳節將屆，也贈送寄養家庭每戶一串粽子，讓寄養家庭與寄養兒提前共享端節歡樂。

竹南鎮保民宮長期投入社會服務，致力關懷地方弱勢族群，而苗栗家扶中心家外安置的孩童即是多年的受惠對象。保民宮洪玉明董事長及全體董事共識頒贈獎助學金，是鼓勵與看見孩童學習表現的最佳方式。

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苗栗家扶中心表示，孩子受此鼓舞，越顯積極向學。小文2019年來到寄養家庭，缺乏學習動力，在寄養媽媽鼓勵及陪伴下，漸有起色，獲得保民宮的獎助學金，更積極向學，今年度剛透過完全免試申請即將就讀護專護理科，順利升學，也達到人生的階段目標。

苗栗家扶中心感謝竹南保民宮長年對寄養兒童的關愛，統計，保民宮11年來已經協助301名寄養兒少，發出66萬元獎助學金。今年度共有29名兒少獲獎，其中國小生27人，每人2000元；國中生2人，每名3000元，共計6萬元。

端午佳節將屆，竹南保民宮也贈送寄養家庭每戶一串粽子，讓寄養家庭與寄養兒提前共享端節歡樂。（圖由苗栗家扶中心提供）

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