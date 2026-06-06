從幼兒園到大專「畢業超人」黃偉哲連跑多場畢典送祝福

畢業季滿檔行程，市長黃偉哲參加各校畢典送上祝福。（台南市府提供）

6月畢業季，各校陸續舉辦畢業典禮。市長黃偉哲今（6）日化身「畢業超人」，行程滿檔接連參加台南慈濟高中附設幼兒園、國小部、國中部及高中部畢業典禮，以及聖功女國中部、高中部畢業典禮，之後再趕往黎明高中畢業典禮，出席敏惠醫護管理專科學校畢業典禮，親自向畢業生送上祝福。

黃偉哲表示，畢業不只是完成一個學習階段，更是人生另一段旅程的開始。每位畢業生能夠順利走到今天，除了自己的努力，也少不了老師的用心教導與家長一路陪伴。他勉勵大家保持學習熱情與好奇心，培養獨立思考和解決問題的能力，用積極樂觀的態度迎接未來挑戰。

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台南慈濟高中今年舉辦幼兒園第6屆、國小部、國中部及高中部第17屆畢業典禮，共有512位畢業生完成學業。典禮中，每位學生都親自上台領取畢業證書，並向師長及家長行最敬禮，感謝一路以來的照顧與陪伴，場面溫馨感人。

慈濟高中也安排4部畢業生與師長共同演出〈從感恩到成長〉，校長及畢業班導師則帶來〈叮嚀〉手語表演，透過溫暖的演出傳遞祝福，讓畢業典禮更是1堂充滿感恩與愛的生命教育課。

聖功女中舉辦高中第57屆、國中第60屆畢業典禮，也安排畢業生代表致詞及校園回顧活動，帶領師生重溫求學時光，同時期許畢業生帶著勇氣與自信，持續追尋夢想。黎明高中高中第54屆、國中第59屆畢業典禮同樣充滿青春氣息，學生透過畢業歌曲與表演節目，展現3年來的成長與蛻變。

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