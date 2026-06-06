成大畢典校長勉「天道酬勤」 邦交國史瓦帝尼學生跨海見證夢想成真

來自史瓦帝尼的成大醫學系畢業生德荷海（中），母親與先生共同出席畢典見證喜悅。（記者洪瑞琴攝）

國立成功大學今（6）日舉行115級畢業典禮，洋溢感恩與祝福氛圍，校長沈孟儒以「勤以立身，善以立世」勉勵畢業生，強調無論科技如何快速發展、世界如何變遷，勤奮與品格始終是人生最重要的根基，期盼畢業生帶著成大的精神勇敢前行。

今年成大共有6281人畢業，其中2660人獲頒學士學位、3385人獲頒碩士學位、236人取得博士學位；另有413名境外生順利完成學業，當中26人來自史瓦帝尼、巴拉圭、聖文森、貝里斯、海地及瓜地馬拉等6個邦交國，展現「教育就是外交」成果。

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來自史瓦帝尼的醫學系畢業生德荷海，她7年前來台灣求學，因台灣與史瓦帝尼友好的邦誼而選擇赴台深造。求學期間，她與同樣來自史瓦帝尼、目前任職於元智大學的先生相戀結婚已育有小寶寶，母親也特地從家鄉飛來台灣參加畢典禮。德荷海表示，未來將持續投入醫學研究，希望將所學貢獻於醫療領域。

沈孟儒送給畢業生兩句話：「天道酬勤、善良正直」。他分享自己從醫學系畢業後赴英國攻讀博士的經歷，坦言求學之路並不輕鬆，但正是那些不被看見的努力，塑造了一個人的能力與性格。世界與工具或許不斷改變，但勤奮、專注與誠實面對學問的態度，永遠不會過時。

畢業生代表、來自國際經營與貿易研究所的印尼學生Eugene（許銘勝）則以全英文發表畢業致詞。他分享剛抵達台灣時，曾在宿舍書桌前貼上1句座右銘：「無論多麼艱難，無論未來多麼不容易，我都一定會挺過去。」曾經感到徬徨、害怕，但心中始終保有不願放棄的韌性與堅持。他感謝父母的信任、教授的指導，以及一路陪伴彼此度過難關的同學與朋友。

成大畢業生拋帽，歡喜完成學業。（記者洪瑞琴攝）

畢業生紛紛與成大校長沈孟儒搶拍照，亦師亦友搭肩合照很親切。（記者洪瑞琴攝）

成大畢業生舉畢業板歡喜完成人生重要階段。（記者洪瑞琴攝）

印尼籍學生Eugene（許銘勝）帥氣模樣代表畢業生致詞。（記者洪瑞琴攝）

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