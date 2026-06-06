展現勇氣與韌性 台南17逆境學子獲總統教育獎表揚

「台南市2026總統教育獎」頒獎典禮今日在新南國小舉行。（記者洪瑞琴攝）

「台南市2026總統教育獎」頒獎典禮今（6）日在新南國小舉行，共有17位在逆境中展現堅毅精神、奮發向上的學生獲獎表揚。典禮中特別安排獲獎學生帶來才藝演出，由仁德文賢國中顏凱澤演奏大提琴、新興國中郭權愷吹奏口琴，以悠揚樂聲展現生命力與自信，贏得現場熱烈掌聲。

南市副市長葉澤山代表市長黃偉哲出席頒獎時表示，總統教育獎不僅肯定學生在學習上的努力，更重要的是表揚他們面對人生困境時展現出的勇氣與韌性。此次獲獎學生中，有人來自弱勢或單親家庭，也有人長期與疾病共處，但他們沒有因此被困境擊倒，反而以積極樂觀的態度迎接挑戰，也為社會帶來正向力量。

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教育局長鄭新輝表示，獲獎學生在逆境中堅持不懈、努力發光，讓社會看見每個孩子都擁有無限潛能，只要給予適當支持與陪伴，都有機會綻放屬於自己的光彩。

今年市級總統教育獎共有17位學生獲獎，其中8位學生獲評為特優，並推薦參加教育部全國總統教育獎選拔，由將軍國中張麗卿及宅港國小周君憲脫穎而出，榮獲2026年全國總統教育獎殊榮。

另外，安平國中王沐晴、新興國中郭權愷、仁德文賢國中顏凱澤、永福國小何品諭、子龍國小陳品宥及永信國小林貝羅等6人獲得「奮發向上獎」肯定。

其餘獲得優等獎的學生包括復興國小何玹鋐、永安國小張宇璇、西勢國小林信凱、新進國小盧漢霖、大橋國小蔡祐僖、南光高中國中部黃浚博、關廟國中郭志謙、東原國中吳愉婷及白河國中蔡承翰。

受獎學生顏凱澤在典禮中演奏大提琴展現才華。（記者洪瑞琴攝）

新興國中郭權愷吹奏口琴，充滿自信。（記者洪瑞琴攝）

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