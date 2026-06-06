見證50萬人揮汗挖土！ 花蓮光復「鏟子超人館」糖廠開幕

鏟子超人館短短3個月就收到約2300件各類文物、照片。（記者花孟璟攝）

「希望故事被淡忘前，趕快留下回憶」！災後投入救援的國際扶輪社3490區總監張煥章所號召成立的「鏟子超人館」今（6）日開幕，展出短短3個月湧進的2300多件包括照片、鏟子及車票票根等文物，以及許許多多感人的故事，希望更多人一同見證這台灣最美的風景！

走進「鏟子超人館」，來自各地鏟子超人寄來的小小展品，訴說大大的愛的故事，一條灰色的手機繩沾滿救災時的汗水及泥土，蘇小姐附上小卡片說：「這條繩子距離她的心很近，喜歡這個地方的心、想要用自己微小力量幫助的心」。

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展館內除馬太鞍溪立體模型投影與《大水來了》影片重現災區現場，也有鏟子互動體驗區，舉起鏟子就能點亮燈光，象徵善念與互助精神持續傳遞。幕後推手張煥章說，災後台灣有50萬人不約而同、自動自發來到光復救災，第一時間目睹於車站前等候分派工作的鏟子超人們、在大街上徒步走進重災區的水電工、醫療志工，還有重機械轟隆隆的聲音，每個人身上都沾滿汗水及味道，但是沒有人嫌惡，都在默默地揮汗努力，令人感動。

他說，大家都說台灣最美的風景是人，為了不讓鏟子超人的故事被人淡忘，「應該把台灣人善的團結記錄下來」，他認為，趁現在仍記憶猶新，手邊的車票票根、救災時穿過的衣服、雨鞋還沒丟掉，要趕快把記憶都收集起來。

從發起到開館只花了短短3個多月，策展顧問桂雅文說，當訊息發布後，照片及文物如雪片飛來，包括2109張照片、鏟子、衣服、雨鞋、小蜜蜂招呼站、水桶、獨輪車等各類文物109件、車票票根97張，每一件物品都在說自己的故事，所有展品中，她很喜歡的是一位青年在宜蘭的馬場擔任訓馬師，災後辭掉工作騎機車到光復鄉當小蜜蜂，雖然照片的畫素很小無法放大圖，但「他是我心中的最佳男主角」。

台糖公司副總經理曾見占說，「鏟子超人館」就在花蓮觀光糖廠文物館（3號倉庫）內，感謝國際扶輪社募資建置，台糖提供場地，象徵重建精神延續，歡迎全國民眾、鏟子超人重返光復鄉，到糖廠吃冰的同時，能順道逛逛鏟子超人館及花糖文物館，感受台灣這塊土地的溫度與人情。

參觀民眾只要執起鏟子就能點亮展館燈光。（記者花孟璟攝）

位於花蓮糖廠三號倉庫的鏟子超人館今天開幕。（記者花孟璟攝）

鏟子超人館今天開幕，光復鄉西富國小學童獻上排笛音樂My heart will go on，象徵愛永恆延續。（記者花孟璟攝）

鏟子超人館內，展出攝影師林亦非空拍光復災區第一時間淹水慘況，洪水從林森路往南灌進中華路、中山路，馬路成了洪水的通路。（記者花孟璟翻攝）

鏟子超人館內滿滿的超人紀念品，來自新加坡的鏟子超人寄來的鏟子，特別簽名送祝福給光復鄉。（記者花孟璟攝）

鏟子超人館今天開幕。（記者花孟璟攝）

鏟子超人館開幕，見證五十萬人流汗挖泥的記憶。（記者花孟璟攝）

來自全台灣各地往光復鄉的車票票根。台鐵統計，災後1個月有50萬人次進出光復站。（記者花孟璟攝）

鏟子超人蘇小姐寄來卡片和手機綁繩，是救災的當下最貼近「心」的證物。（記者花孟璟攝）

在宜蘭工作的黃先生辭職，騎機車到花蓮當小蜜蜂志工。（記者花孟璟攝）

鏟子超人館發起人張煥章，希望把愛的記憶匯集起來，不要被忘記。（記者花孟璟攝）

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