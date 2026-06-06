梅雨下對地方！曾文水庫估入帳1500萬立方米 仁義潭蓄水重返2成

梅雨下對地方，仁義潭蓄水率重返2成。（記者蔡宗勳攝）

這波梅雨鋒面日前報到，嘉義地區4日起開始下雨，但第一天降雨量大多集中平原與海區，水源區雨量不如預期，讓不少關心水情的人捏了一把冷汗。不過昨天傍晚開始，嘉義山區下起滂沱大雨，曾文水庫集水區平均降雨量139.8毫米，預計可挹注1500萬立方公尺；仁義潭水庫的水源八掌溪，上游奮起湖累計降雨量也有119毫米，昨天透過越域引水進帳46萬立方公尺，隨著山區逕流持續匯集，估計今天的進水量會更加可觀。

根據中央氣象署觀測資料，這波梅雨鋒面前天起影響台灣，第一天山區雨量並不多，令不少人擔心無法有效解旱，昨天總算下對地方，不僅曾文水庫集水區平均降雨量139.8毫米，八掌溪集水區的番路鄉，更有多個測點累積雨量突破200毫米，對水庫蓄水有實質助益。水利署最新監測資料，仁義潭水庫蓄水率從昨天的19.8%回升至21.22%，曾文水庫從10.1%升至11.5%，讓水情獲得喘息空間。

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雖然距離徹底解旱仍有一段距離，但這場下對地方的梅雨，無疑為緊繃已久的嘉南地區民生用水注入了一劑強心針。

梅雨下對地方，仁義潭蓄水率重返2成。（記者蔡宗勳攝）

仁義潭水庫八掌溪取水口逕流量大增。（記者蔡宗勳攝）

仁義潭水庫八掌溪取水口逕流量大增。（記者蔡宗勳攝）

仁義潭蓄水率雖重返2成，仍是大片草原乾旱的景象。（記者蔡宗勳攝）

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