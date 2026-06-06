嘉縣太保市公所免費法律諮詢 加開假日場次

太保市公所免費法律諮詢加開假日場次。（太保市公所提供）

為提供市民更便利的法律服務，嘉義縣太保市公所6月起加開免費法律諮詢假日場次，讓平日因工作無法抽空前來諮詢的市民，也能利用假日獲得專業法律協助；太保市公所表示，此便民服務創下嘉義縣各鄉鎮市首例，原有每月5場免費法律諮詢服務仍維持辦理，透過增加服務時段，滿足市民的法律諮詢需求。

太保市長鄭淑分表示，隨著太保市人口持續成長，市民面對的法律問題也更加多元，從土地、繼承、債務、消費糾紛到家庭關係等議題，都有專業法律協助的需求；近年來太保市人口穩定成長，調解案件數量逐年增加，市民主動尋求法律諮詢的需求明顯提升，市民也反映平日需上班、經商或照顧家庭，難以配合平日服務時間，因此公所規劃新增假日場次，透過彈性的服務安排，降低民眾尋求法律協助的門檻。

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鄭淑分說，法律服務可透過專業建議，讓問題在發生初期就能獲得適當處理，避免爭議擴大，推動免費法律諮詢服務，希望成為市民最可靠的後盾，協助民眾面對法律問題時不徬徨，安心維護自身權益；免費法律諮詢服務由與公所配合的專業律師提供諮詢，歡迎有需求的市民多加利用。

太保市公所提供免費法律諮詢時間表。（太保市公所提供）

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