小校成功轉型！ 屏東大路關國小「小小中醫班」受親子歡迎

屏縣大路關國小中年級學生上「小小中醫班」課程。（記者羅欣貞攝）

屏東縣原廣興國小2017年8月起改名為「大路關國小」，由福智文教基金會經營，成為屏東縣第一所公辦民營的學校，小校成功轉型，透過特色課程贏得家長信賴；其中推出達8年的「小小中醫班」課程，以淺顯易懂、貼近生活的方式，引導小學生認識中醫養生知識，培養健康自我照護的觀念，尤其受到親子喜愛。

大路關國小校長林傳傑表示，轉型為公辦民營後持續推動中醫教育扎根已有8年，秉持平衡城鄉學習資源的理念，特別在校內設立一班「小小中醫班」，將中醫教育納入校本課程，在中年級實施系統性教學，採隔週上兩節課的方式教學，指導學童培養自我照護觀念，包括人體與自然五行，陰陽之間關係等基礎中醫知識，讓孩子在循序漸進中體驗中醫文化的內涵，並落實於日常生活中。

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小小中醫班是由中醫師郭哲彰帶領中華養生教育發展協會師培團隊組成，並由義守大學生物醫學工程系教授王智昱入班指導，該團隊日前贈予大路關國小《中醫藥保健小學堂》套書，該套書歷時8年完成，期望學生利用零碎時間短篇閱讀，從點滴累積並理解中醫保健概念，從閱讀培養改變自己的力量，建立正向健康觀念與生命態度，校方也將教材融入健康與體育、生命教育、自然領域等課程。

王智昱說，期許學生透過學習歷程累積中醫知識與經驗，成為具備基礎素養的「中醫小專家」，並將所學轉為實際行動，建立預防醫學的觀念、養成健康的生活習慣。

學生徐可馨表示，透過課程學習，開始理解身心健康的重要，體會到健康需從日常保健中一點一滴累積，學會主動照顧自己；學生楊可丞也說，中醫概念十分有趣，從「氣」與「陰陽」的平衡中理解身體運作，發現自然環境與人體之間的密切關係，進而在生活中實踐自我照護。

屏縣大路關國小「小小中醫班」課程隔週上兩節課，圖為學生將枸杞、榖精子、紅棗裝入濾袋，製作明目養肝茶。（記者羅欣貞攝）

學生在老師指導下，學習製作明目養肝茶。（記者羅欣貞攝）

義守大學生物醫學工程系教授王智昱，也將開發的AI中醫知識教材融入大路關國小的教學中，傳授小學生預防醫學的觀念。（記者羅欣貞攝）

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