阿里山杜鵑盛開 與小火車同框相映成趣

皋月杜鵑花盛開，與阿里山神木線火車同框相映成趣。（黃源明提供）

阿里山國家森林遊樂區杜鵑花一棒接一棒，在阿里山花季的3月中下旬最早盛開的是玉山杜鵑，花期持續到4月下旬換成西施花盛開，紅毛杜鵑和金毛杜鵑也在5月接力登場，以祝山林道及植物園的花況最好。現在來到6月了，阿里山的杜鵑依舊持續綻放，在祝山林道和工作站附近可以看到金毛杜鵑，貴賓館旁邊則是金毛和皋月杜鵑戶別苗頭、同場較勁。

「阿里山達人」黃源明指出，目前杜鵑花況最吸引人的應該是第一管制站的神木線天橋兩側廣場，以特有的玫瑰紅色系，沿著矮牆繽紛盛開，遇到神木線的小火車通過時，可以拍攝到阿里山小火車與杜鵑花同框相映成趣的精彩畫面，有興趣的朋友，還可加碼等候阿里山號、福森號和栩悅號等不同車種。

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黃源明表示，前幾天看到太平山國家森林遊樂區分享皋月杜鵑的花況，剛好阿里山的也正在盛開，皋（ㄍㄠ）月杜鵑來自於日本，古代日本舊曆5月稱為「皋月」，正值皋月杜鵑的盛花期，遂以此為名。

黃源明說，皋月杜鵑和平戶杜鵑都屬於園藝種的杜鵑花，皋月杜鵑的植株及葉片均小於平戶杜鵑，皋月杜鵑的雄蕊只有5枚，平戶杜鵑則多為10枚，這是兩者之間的主要區別。

皋月杜鵑花盛開，與阿里山神木線火車同框相映成趣。（黃源明提供）

阿里山國家森林遊樂區皋月杜鵑花盛開中。（黃源明提供）

阿里山國家森林遊樂區皋月杜鵑花盛開中。（黃源明提供）

阿里山國家森林遊樂區盛開中的金毛杜鵑。（黃源明提供）

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