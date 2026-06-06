世界自行車日 澎湖150車友嗨騎菊島15公里賞海景

嗨騎菊島初夏活動，全長十五公里享受澎湖芬多精及海洋風情。（記者劉禹慶攝）

澎湖國家風景區管理處配合今年世界自行車日，今（6）日在澎管處廣場，舉行2026～嗨騎菊島初夏活動，計有150名車友前往參加，在澎管處副處長呂玉鉛、澎湖縣政府教育處副處長陳晶卉領騎下，由澎管處出發，全長15公里，沿途欣賞澎湖美麗海岸線風光，為9月份澎湖跳島101K自行車活動先行熱身。

此次嗨騎海風菊島活動，配合運動部、交通部全台自行車系列活動，150位大小朋友參與，今日雖然適逢梅雨季，但澎湖天候陰暗無雨，最適合自行車活動，路線由澎管處出發，沿途行經澎湖休憩園區、東衛林區轉202號縣道、東石村、中屯觀景台、休憩、許家自行車道、東衛石雕園區，全長15公里，路線選擇森林大道、濱海公路，享受大自然芬多精與海洋美景的呼喚。

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由於台灣為享譽國際的「自行車王國」，自行車不應只是通勤工具 ，更是一把「探索土地的鑰匙」，15公里的時速剛好能讓人慢下來，聽見森林鳥鳴、聞到土地芳香，品嚐在地農特產；這種溫柔的旅行方式，正是《台灣騎時很美麗》品牌的核心精神。

為了讓全民深入探索，觀光署整合了全台11個國家風景區管理處資源，規劃為期一整年的自行車嘉年華。系列活動自3月春季由茂林國家風景區管理處起跑後，陸續在雲嘉南濕地、客庄、北海岸、花東縱谷、大鵬灣、西拉雅、澎湖、日月潭等地舉辦，澎湖國家風景區管理處9月份舉辦澎湖跳島101K自行車活動。

嗨騎菊島初夏活動，在澎管處鳴槍出發。（記者劉禹慶攝）

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