鮮！嘉市餐廳180公斤黑鮪魚現殺 視覺、味覺雙重震撼

東港黑鮪魚現殺上桌，不少熟客預定鮪魚餐。（記者王善嬿攝）

每年5到7月是東港黑鮪魚季，為了讓嘉義鄉親不用舟車勞頓也能嚐到最新鮮的黑鮪魚，嘉義市餐廳6月5日晚舉行「黑鮪魚秀」，由忠東港海鮮餐廳師傅北上嘉義，約180公斤珍稀黑鮪魚現殺後，立刻上桌成為生魚切片，讓老饕享受視覺、味覺雙重震撼饗宴。

阿傑台式料理餐廳負責人黃盈傑說，每年東港黑鮪魚季為期僅2個月，且為了環境永續，捕撈黑鮪魚受國際漁獲配額與總量控管限制，當捕撈達到上限，漁業署就會公告停止捕撈，因此數量稀有珍貴、價格不斐。

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黃盈傑說，東港黑鮪魚是台灣最具代表性頂級海味之一，這尾委託海產業者購買約180公斤「現撈仔」黑鮪魚，撈捕後新鮮直送嘉義市，透過鮪魚秀讓餐廳客人近距離欣賞職人精湛解體秀，且能完整呈現黑鮪魚從頭到尾極致風味，許多熟客已預購鮪魚餐，預計1週內會銷售完畢。

忠東港海產老闆吳維斌說，黑鮪魚捕撈上岸為了保持魚體新鮮，師傅通常不到5分鐘就能將整隻魚解體分切；整隻黑鮪魚都能食用，其中金三角、上腹、下腹、中腹等魚油、四腹部位，因油脂含量夠，入口軟嫩、層次豐富，最受老饕歡迎。

阿傑台式料理餐廳上演鮪魚秀，師傅現場解剖約180公斤黑鮪魚，讓客人視覺、味覺超震撼。（記者王善嬿攝）

師傅現殺解體黑鮪魚，吸引餐廳饕客注目。（記者王善嬿攝）

東港黑鮪魚一尾重達約180公斤。（記者王善嬿攝）

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